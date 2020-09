A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O Papa Francisco apareceu esta quarta-feira, pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, de máscara de proteção em público, enquanto se deslocava para uma audiência geral.

Seis meses após as tradicionais audiências de quarta-feira gravadas ao vivo na sua biblioteca privada, o Papa retomou esta quarta-feira este encontro na presença de 500 fiéis e ao ar livre.

Francisco colocou a máscara de proteção quando saiu do carro e usou-a durante o percurso até à audiência geral. Quando retirou a máscara, o Papa evitou apertar as mãos e beijar crianças, como fazia antes na Praça de São Pedro, no Vaticano.

No entanto, aproximou-se dos fiéis que se aglomeravam ao longo da proteção instalada, em vez de permaneceram nas cadeiras espalhadas no local.

Alguns dos fiéis baixaram máscara para tentar cumprimentar o papa, enquanto outros colocaram um presente nas suas mãos, como uma caixa com pastéis ou um boné branco.

Antes de iniciar a catequese e após apertar as mãos das autoridades religiosas que participaram na audiência, Francisco recomendou à multidão que “cada um voltasse para sua cadeira” para “evitar o contágio”.

O texto desta quarta-feira voltou a centrar-se nas consequências socioeconómicas de um vírus “sem barreiras” e defendeu uma sociedade mais unida ao denunciar aqueles que pretendem tirar “benefícios económicos ou políticos”.