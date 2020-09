A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, anunciou esta quarta-feira um apoio de 250 mil euros para o combate à pandemia de Covid-19 na província de Nampula, norte de Moçambique.

Augusto Santos Silva anunciou a ajuda falando através de um vídeo gravado e transmitido durante a cerimónia simbólica de entrega do apoio, que decorreu esta quarta-feira, em Maputo, nas instalações do Ministério da Saúde de Moçambique.

É mais um sinal do nosso empenhamento no apoio aos nossos irmãos moçambicanos neste esforço que tem o objetivo comum de derrotar a pandemia”, declarou o governante português.

Augusto Santos Silva avançou que a ajuda enquadra-se no Plano de Ação na Resposta Sanitária à Pandemia Covid-19 entre Portugal e os Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste, coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Por seu turno, a embaixadora de Portugal em Moçambique, Amélia Paiva, disse na cerimónia que o referido plano está orçado em cerca de três milhões de euros e foi aprovado no dia 19 de junho. Amélia Paiva sublinhou que o documento contempla dois eixos: a disponibilização de recursos financeiros e materiais para o combate ao novo coronavírus, formação e investigação.

O plano contempla 96 ações de formação de pessoal médico e a disponibilização de 800 mil itens de material médico e proteção individual.

“Temos de trabalhar em conjunto para ultrapassar este difícil momento. Portugal está e estará com Moçambique neste desafio comum”, frisou Amélia Paiva.

No âmbito da luta contra a Covid-19, prosseguiu, o Governo português já desembolsou 130 mil euros através da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 30 mil euros por via do Programa Alimentar Mundial (PAM) destinados a atividades de nutrição e adaptação de programas de alimentação escolar que cessaram com o encerramento das escolas moçambicanas devido à Covid-19.

No mesmo sentido, Portugal já tinha antecipado o desembolso de 250 mil euros para o Fundo de Apoio ao Setor de Educação (FASE), disse Amélia Paiva.

Por seu turno, o ministro da Saúde de Moçambique, Armindo Tiago, considerou oportuna a ajuda financeira anunciada hoje para a província de Nampula, assinalando que este ponto do país é um dos mais atingidos pela pandemia da Covid-19.

“Esta doação não só vem a tempo para dar resposta aos desafios naquela província como é a demonstração da solidariedade de Portugal para com Moçambique”, frisou Armindo Tiago.