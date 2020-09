A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Os corsos carnavalescos de Estarreja, Ovar, Mealhada, Figueira da Foz e Torres Vedras não vão realizar-se no próximo ano, devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta quarta-feira a Rede de Cidades de Carnaval da Região Centro.

Os municípios que integram a rede concluíram que, “com base nos dados atualmente disponíveis, não há condições para realizar o Carnaval 2021 nos moldes habituais, nomeadamente os corsos carnavalescos”, refere um comunicado esta quarta-feira divulgado, após uma reunião realizada em Ovar, no distrito de Aveiro.

A decisão tem como objetivo evitar ajuntamentos de pessoas e promover o distanciamento social.

Contudo, as organizações destes cinco carnavais “pretendem realizar iniciativas para assinalar o evento”, aguardando por orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), à qual já pediram uma reunião. A Rede de Cidades de Carnaval da Região Centro vai insistir com a reunião junto da DGS, “para que os carnavais se possam organizar e planear as iniciativas possíveis para assinalar a época carnavalesca de 2021”.

A rede decidiu ainda “trabalhar na dinamização conjunta de uma iniciativa carnavalesca que envolva os cinco carnavais e promova os respetivos territórios”.

A Rede de Cidades de Carnaval da Região Centro foi criada em 2017, após um entendimento entre os cinco municípios, para haver cooperação intermunicipal, promoção turística, implementação de um produto turístico integrado e captação de financiamentos.