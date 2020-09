A Startup Lisboa vai arrancar com a terceira edição do From Start-to-Table, o programa de aceleração que desenhou para negócios ligados ao ecossistema da restauração. Com candidaturas abertas até 20 de setembro, esta edição do programa procura projetos nas áreas tecnológicas e sustentáveis. Vai decorrer entre 11 de outubro e 10 de dezembro em modo parcialmente remoto.

Estamos preparados para uma edição que se vai realizar em moldes consideravelmente diferentes e vamos pôr esse entusiasmo em prática sem comprometer a inovação característica do programa”, afirmou Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa, na sessão de lançamento da terceira edição do From Start-to-Table.

Já Rita Marques, secretária de estado do Turismo, acrescentou que “a inovação, além de ter propósito, tem de ter tangibilidade e exequibilidade que só parceiros corporate[empresariais] podem atestar. Ter um programa que compreende esta necessidade e que junta os jovens empreendedores a mentores é muito importante”.

Para esta edição, podem candidatar-se empresas constituídas há menos de cinco anos, portuguesas ou estrangeiras, que tenham um projeto de tecnologia para a restauração ou novos conceitos — de restauração ou produtos — alinhados com objetivos de sustentabilidade. Há 20 mil euros para distribuir entre as equipas vencedoras de cada uma das categorias do programa.

O From Start-to-Table é apoiado pelo Turismo de Portugal e desde a primeira edição que conta com o apoio da Delta Cafés, associada da Startup Lisboa. Entre os parceiros estão também a Sociedade Central de Cervejas, a AHRESP e a Intermagazine.

Nas primeiras duas edições do From Start-to-Table, candidataram-se mais de 250 projetos, de mais de 30 países. A última edição acolheu participantes de 12 nacionalidades: EUA, Reino Unido, Brasil, Canadá, Israel, Alemanha, Ucrânia, Espanha, França, Bélgica, Itália e Portugal. Este ano,