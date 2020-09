O Livre considerou esta quarta-feira que a União Europeia (UE) tem de passar “das palavras à ação”, apelando à solidariedade entre os 27 estados-membros depois do incêndio no campo de refugiados na ilha grega de Lesbos.

O partido da papoila saudou as palavras da comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson, que esta quarta-feira, através do Twitter, anunciou que a Comissão Europeia irá financiar a transferência e alojamento para a parte continental da Grécia dos 400 menores não acompanhados que permanecem no campo de refugiados de Moria.

2/2 …I have already agreed to finance the immediate transfer and accommodation on the mainland of the remaining 400 unaccompanied children and teenagers. The safety and shelter of all people in Moria is the priority.

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 9, 2020