Dois homens entraram na sede de campanha da equipa de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin, e lançaram uma garrafa com uma substância desconhecida. Três voluntários da equipa foram transportados para o hospital depois de sentirem dificuldades respiratórias, tonturas e convulsões.

De acordo com a CNN, as câmaras de videovigilância na sede de campanha da Coalition Novosibirsk 2020, na Sibéria, captaram o momento do ataque nesta terça-feira por volta das 12h30 locais, em que os dois homens surgem de máscara, sem que se consiga reconhecer o seu rosto, enquanto um segura a porta da entrada o outro entra na sala onde estariam pelo menos 50 pessoas e lança a garrafa com a substância.

Появилось видео нападения на штаб независимой коалиции «Новосибирск 2020». Неизвестный бросил флакон с едкой жидкостью и убежал. После случившегося двоим волонтерам стало плохо — одного, а затем и другого увезла скорая @sibmbkmedia pic.twitter.com/sXfrMLAbxk — E.L.???????????????????????? (@El_espanola) September 8, 2020

“Um deles segurou a porta, o outro gritou insultos e atirou uma garrafa com um líquido amarelo com um cheiro químico pungente”, revelou a responsável da equipa de Navalny em Novosibirsk, Olga Guseva. A responsável conta ainda que as pessoas tiveram de abandonar de imediato a sede devido ao cheiro que era “insuportável”, levando as pessoas de imediato a tossir.

O ataque ocorre um dia depois de Alexey Navalny ter saído do coma induzido após ter sido envenenado com um agente nervoso do grupo do Novichok.