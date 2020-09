O ex-futebolista internacional brasileiro Pelé felicitou na terça-feira Cristiano Ronaldo por ter ultrapassado os 100 golos ao serviço da seleção de Portugal.

“Eu pensava que iríamos comemorar 100 “gols! (golos) hoje. Mas foram 101! Parabéns Cristiano, por cada passo adiante em sua jornada!”, escreveu Pelé, na sua conta na rede social Twitter.

I thought we were going to celebrate 100 goals today. But it was actually 101! Congratulations @Cristiano, as you reach new heights in your journey. pic.twitter.com/8XWmxDX7yE

— Pelé (@Pele) September 8, 2020