Depois de Lisboa, a sheerME chega ao Porto. A plataforma portuguesa que quer ajudar os negócios de beleza, bem-estar e fitness a entrar na era digital vai começar a operar no mercado portuense com 600 espaços disponíveis online, anunciou nesta quarta-feira.

A novidade vem acompanhada de outra: a startup portuguesa vai lançar também a possibilidade de marcar serviços on-demand, para que os utilizadores possam agendar serviços de cabeleireiro, barbeiro ou massagens em casa ou numa outra localização à escolha. Para que isso aconteça, os utilizadores devem aceder ao site, escolher o tipo de serviço que querem e selecionar a opção on demand. O pagamento é feito depois diretamente ao profissional.

Abrir a plataforma a uma nova região só ia acontecer se tivéssemos um número suficiente de estabelecimentos que justificasse este passo, sabíamos que aconteceria, mas não tão cedo. A forma como o mercado nos está a abraçar é um sinal de que estes negócios querem muito inovar, e sentem a necessidade de dar o passo da digitalização”, explica Miguel Alves Ribeiro, presidente e fundador da sheerME.

A sheerMe nasceu em plena pandemia como uma plataforma para pesquisa de estabelecimentos e profissionais de beleza, bem-estar e fitness. Além da pesquisa, o projeto também permite aos utilizadores terem mais informação sobre os espaços, ver que serviços são disponibilizados, marcá-los ou aceder às avaliações feitas por outros clientes, fotografias, entre outros.

Ter uma funcionalidade que permitisse deslocar estes profissionais ao domicílio já era uma das prioridades da startup. Objetivo: acelerar os processos que possam ser digitalizados para que as pessoas possam usufruir destes serviços nos contextos mais seguros e confortáveis para si e para os profissionais da área.

Atualmente, a startup conta com 4.500 negócios listados em Lisboa e no Porto. Os pedidos de estabelecimentos do Porto começaram em junho deste ano, pouco depois de a startup ter nascido em Lisboa e o próximo passo prevê o lançamento da plataforma em Braga até ao final do ano.

Na lista das próximas novidades, estará também a possibilidade de ter personal trainers na plataforma que estejam disponíveis para dar treinos online, sem cobrar comissão aos profissionais.