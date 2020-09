O piloto mexicano Sergio Pérez vai deixar a escuderia Racing Point no final da presente temporada de Fórmula 1, deixando, assim, uma vaga aberta para a entrada do alemão Sebastian Vettel. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo próprio piloto mexicano.

Sergio Pérez admite que a partida “magoa um pouco” pois diz ter apostado “na equipa em tempos muito difíceis”.

“Ultrapassámos obstáculos e tenho orgulho em dizer que salvei os empregos de vários dos meus companheiros”, sublinhou o mexicano, que tem injetado dinheiro na escuderia através do patrocínio do milionário mexicano Carlos Slim.

Tengo algo que anunciarles…

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!

I have something to announce to you…

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020