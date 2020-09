Sexta-feira, dia 4 de setembro, foi o dia do regresso ao trabalho de Golda Barton, pela primeira vez em quase um ano. Quando voltou a casa, em Salt Lake City, no estado americano do Utah, a mãe de Linden Cameron, de apenas 13 anos, encontrou o filho a ter uma crise — diagnosticado com síndrome de Asperger, uma perturbação do desenvolvimento do espetro do autismo, Linden sempre teve problemas de ansiedade quando tinha de se separar dela, e esse dia não foi exceção, contaria depois a um canal de televisão local.

Foi por isso, porque o filho estava a ter uma crise e ela sozinha não conseguia acalmá-lo, explicou também, que ligou para o 911, o equivalente ao 112 português — queria ajuda para levar o rapaz para o hospital.

Foi exatamente nesse local que a noite acabou, depois de os agentes da polícia chamados a intervir terem baleado repetidamente Linden, que ficou com ferimentos nos intestinos, bexiga, ombro e tornozelos, e deu entrada nas urgências em estado considerado grave, detalhou esta terça-feira o Washington Post.

“Ele é uma criança pequena. Porque é que não o agarraram? É um bebé, tem problemas mentais”, chorou Golda Barton em frente às câmaras da KUTV, de Salt Lake City, a quem garantiu poucas ou nenhumas explicações ter recebido ainda por parte das autoridades.

“As pessoas chamam-nos e é suposto que eles apareçam e sejam capazes de resolver uma situação usando a mínima força possível”, continuou. “Eu disse-lhes, ‘Ele não está armado. Ele não tem nada. Ele só fica furioso e começa a barafustar e a gritar’. É um miúdo. Está a tentar chamar a atenção. Ele não sabe como se controlar”, explicou a mãe de Linden Cameron ao canal local.

Porque os agentes lhe pediram que esperasse no exterior, Golda não assistiu ao que se passou dentro da casa, ouviu apenas os disparos, cerca de 5 minutos depois de os agentes lá terem entrado, para tentarem manietar o adolescente. Nessa mesma noite, aos jornalistas que acorreram ao local, o sargento Keith Horrocks, porta-voz da polícia de Salt Lake City, deu a entender que os agentes acreditavam que o rapaz poderia estar armado, já que a chamada feita para a linha nacional de emergências dava conta de “um jovem que estava a ter um surto mental, um surto psicótico, e que tinha ameaçado algumas pessoas com uma arma”.

A investigação policial ao que efetivamente aconteceu ainda está a decorrer, mas Erin Mendenhall, mayor de Salt Lake City, já fez saber, numa declaração ao Tribune local, citada pelo Washington Post, que as conclusões deverão ser apuradas rapidamente: “Independentemente das circunstâncias, o que aconteceu na sexta-feira à noite é uma tragédia, e espero que esta investigação seja tratada de forma rápida e transparente, para bem de todos os envolvidos”.

Entretanto, a Neurodiverse Utah, uma organização que promove a integração do autismo e dos autistas, publicou um apelo no Facebook, para que “nunca se chame a polícia quando alguém com problemas psiquiátricos estiver a ter uma crise”.

“A polícia foi chamada porque era precisa ajuda, mas em vez disso foi feito mais mal, quando os agentes do Departamento da Polícia de Salt Lake City esperaram que um jovem de 13 anos a passar por um episódio de saúde mental agisse com mais calma e recolhimento do que os agentes adultos e treinados”, escreveu a organização numa declaração partilhada naquela rede social.

Too often we are given the advice to call 911/police when a loved is having a mental health crisis. But with 25% of… Posted by Neurodiverse Utah on Tuesday, September 8, 2020

O caso de Linden não é único, como também frisa a Neurodiverse Utah, explicando que “25% de todas as pessoas mortas pela polícia têm problemas mentais”. O de Daniel Prude, que em março deste ano foi encontrado pela polícia a correr nu, durante a noite, nas ruas nevadas de Rochester, estado de Nova Iorque, e acabou por entrar em coma e morrer depois de ter sido sufocado pelos agentes da autoridade, será o mais mediático.

Precisamente na noite em que Linden Cameron foi baleado pela polícia de Salt Lake City, houve em Rochester uma manifestação para pedir justiça para Daniel Prude. Para ajudar a pagar as contas de hospital do filho, que entretanto já começaram a chegar, Golda Barton criou entretanto uma angariação de fundos na Internet. Já reuniu mais de 61 mil dólares.