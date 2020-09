O desafio Espanha-Portugal, da última jornada do Europe Championship de râguebi, suspenso em março devido à pandemia de Covid-19, vai ser disputado em 14 ou 15 de novembro, confirmou esta quarta-feira à Lusa uma fonte da Federação (FPR).

O encontro do Europeu está agendado no Calendário de Atividades 2020/21, atualizado esta quarta-feira pela FPR, que divulga, ainda, três compromissos particulares dos “lobos” durante a janela de jogos internacionais, nomeadamente um Portugal-Holanda (7 ou 8 de novembro), um Portugal-Roménia (21 ou 22 de novembro) e um Roménia-Portugal (28 ou 29 de novembro).

Portugal ocupava o 2.º lugar do Europe Championship, também conhecido como torneio das Seis Nações B, com nove pontos, os mesmos que a Espanha (3.º), quando os jogos da última jornada foram suspensos, em março, devido à pandemia de Covid-19.

A Geórgia, que já garantiu o título, tem em atraso a receção à Rússia (4.º), enquanto Roménia (6.º) e Bélgica (5.º) terão de discutir, em Bucareste, os últimos lugares da competição.

Entretanto, o Calendário de Atividades 2020/21 já inclui também das datas dos encontros do campeonato da 1.ª Divisão (segundo escalão competitivo nacional), que terá início em 10 de outubro.

Os clubes do segundo escalão reuniram na noite de terça-feira com a FPR e aprovaram, por unanimidade, a introdução de uma fase regional no campeonato, à imagem do que vai acontecer na Divisão de Honra, de forma a evitar longas deslocações e reduzir o risco de contágio de Covid-19 entre diferentes regiões do país.

Em 2 de setembro, quando os clubes da Divisão de Honra aprovaram as alterações ao principal escalão, o presidente da FPR referiu à Lusa que as competições dos escalões inferiores só avançariam caso os clubes desses escalões conseguissem “cumprir as mesmas regras”.

A fase regional será disputada em dois grupos de cinco equipas, em apenas uma volta, sendo que Braga, Guimarães, Bairrada, Lousã e Caldas integram o “Grupo A — Norte” e Évora, Elvas, Vila da Moita, Galiza e Santarém vão disputar o “Grupo B — Sul”.

Os três primeiros classificados de cada grupo apuram-se para a fase de apuramento do campeão, que será disputada por seis equipas, em duas voltas, com meias-finais e final para encontrar o campeão.