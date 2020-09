O tenista russo Daniil Medvedev, finalista vencido da última temporada, qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, ao vencer o compatriota Andrey Rublev.

No encontro dos quartos de final do torneio do Grand Slam nova-iorquino, Medvedev, terceiro cabeça de série, venceu Rublev, 10.º, por 7-6 (8-6), 6-3, 7-6 (7-5), em duas horas e 27 minutos.

Na sua segunda meia-final num major, o russo vai defrontar o austríaco Dominic Thiem, segundo cabeça de série, ou o australiano Alex de Minaur, 21.º.