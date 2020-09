Chegou pontualmente às 16h à Casa da Imprensa, em Lisboa, sozinha, para fazer o anúncio que se esperava: “A liberdade e a democracia são dois temas que me trazem aqui hoje, a declarar-me candidata às próximas eleições presidenciais”. Na audiência, apenas jornalistas, que não tiveram de esperar nem um minuto para a ex-eurodeputada socialista criticar o PS, que a deixou a falar sozinha quando fez saber, primeiro, que estava a ponderar avançar, e, depois, quando anunciou mesmo que a decisão estava tomada.

“Devo dizer que não contava. Durante meses e meses esperei que o meu próprio, o Partido Socialista, apresentasse um candidato próprio, saído das suas fileiras ou da sua área política. Não compreendo nem aceito a desvalorização de um ato tão significante como a eleição para a Presidência da República”, disse.

E continuou, descrevendo a importância do cargo e da eleição nos dias que correm: “Como pode o socialismo democrático não participar nesta eleição? Como pode dispensar-se de estar genuinamente representado numa competição democrática para o mais alto cargo do país?”. Ainda para mais, explicou, fazê-lo (ou não o fazer) numa altura em que “vivemos tempos estranhos” de grave crise económica e social, assim como ambiental e de caráter global, e numa altura em que, aliado a tudo isto, “sabemos que há forças anti-democráticas a espreitar oportunisticamente”.

Tudo isso são motivos para avançar. Mas o principal deles, diria Ana Gomes quando questionada sobre o porquê de avançar com uma candidatura própria quando é a primeira a fazer um “balanço positivo” do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e a elogiar a “amiga” Marisa Matias, é o facto de haver um espaço vazio na ala socialista que, no seu entender tem de ser ocupado. “Esse campo não pode desertar num combate que é tão importante num momento em que vemos a democracia em regressão”, disse.

Ou seja, porquê avançar? “Porque penso que, pelo meu percurso pessoal e político, represento o campo do socialismo democrático em que, neste momento, não se perspetiva nenhuma candidatura – atendendo ao que têm dito dirigentes do meu partido”, respondeu. A crítica ao PS — ou o sentimento de desilusão perante o seu partido — esteve sempre presente no discurso da agora candidata a Belém, que admite que não falou com António Costa para dar conta da sua reflexão. “Falaria se o PS já tivesse um candidato”, disse.