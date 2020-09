Anadia vai manter no valor mínimo em 2021 a derrama sobre o lucro tributável do imposto relativo ao Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) e fixou uma participação de 3% do município no IRS (Rendimento Pessoas Singulares).

“A aplicação desta taxa de participação no IRS terá efeitos no Orçamento Municipal, consubstanciada numa redução de receita na ordem dos 448.735,34 euros, valor este que reverterá a favor dos munícipes, desagravando assim a sua carga fiscal”, esclarece em comunicado a autarquia presidida por Teresa Cardoso. De acordo com a lei, os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável, até cinco por cento, no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativamente aos rendimentos do ano anterior.

Os valores da Derrama e a participação no IRS vão, assim, manter-se inalterados em 2021. As respetivas propostas foram aprovadas, por unanimidade, pelo executivo municipal de Anadia, na quarta-feira. O valor da Derrama mantém-se em 0,5%, sobre o lucro tributável do imposto relativo ao Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) referente ao exercício de 2020 e a ser cobrada em 2021. “As receitas da cobrança serão destinadas a fazer face, nomeadamente, a despesas realizadas com o abastecimento de água. De sublinhar que o município de Anadia tem mantido, nos últimos anos, esta taxa sempre nos valores mínimos”, destaca a autarquia.

A derrama é um imposto que incide sobre o lucro tributável das empresas, tendo sido fixada em 0,5% em vez da taxa máxima de 1,5%, o que, espera o executivo, venha a traduzir-se num benefício fiscal para as empresas sediadas no concelho de Anadia.

“Está ainda prevista uma taxa reduzida de percentagem correspondente a metade do valor fixado anualmente pelo município, para entidades que se candidatem aos benefícios fiscais e apoios municipais no âmbito do Regulamento “Invest em Anadia”, cujo volume de negócios no ano anterior ao da candidatura não tenha ultrapassado os 150.000 euros”, justifica a autarquia.

O executivo municipal aprovou ainda a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), que será de 0,25%, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores. As deliberações vão agora ser enviadas à Assembleia Municipal para discussão e aprovação em sessão que deverá acontecer até ao fim do mês.