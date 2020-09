A arte urbana regressa a partir de sábado a Estarreja com o festival ESTAU, um evento que “vive da rua e no espaço público” e cujo programa inclui mais de 30 atividades, foi esta quinta-feira divulgado pela autarquia.

Ao todo, são mais de 30 atividades, desde instalações murais, ‘workshops’, exposições, conversas, cinema, música, performances, animação de rua e visitas guiadas ao museu a céu aberto e aos seus cerca de 40 murais e instalações artísticas.

De sábado e até ao dia 20, com curadoria de Lara Seixo Rodrigues, e inspirados pela riqueza do património cultural e natural do território de Estarreja, no distrito de Aveiro, cinco artistas estarão a trabalhar ao vivo em novas peças, em cinco locais públicos.

Com a edição deste ano, a galeria de arte urbana de Estarreja ganhará seis novas peças artísticas e estende-se a Fermelã e a Veiros, onde o ESTAU ainda não tinha deixado a sua marca.

Gonçalo MAR, deixará a sua estética inspirada na flora local, numa parede do Centro de Saúde de Estarreja.

Padure, artista romeno que reside em Portugal, estará junto à rotunda do Hospital para traçar o seu estilo “de linha simples e limpo, numa reflexão sobre o confinamento”, em três paredes de uma casa da Rua da Agra, em Salreu.

Na Rua Desembargador Correia Teles, Mariana Rio vai criar um mural sobre o impacto humano na Natureza e no Planeta.

No centro cívico de Veiros, as lâminas de betão do Pavilhão do Clube Cultural e Desportivo de Veiros vão receber novos padrões com a intervenção de Los Pepes Studio, uma dupla de artistas composta por Meggie Prata e Francisco Leal, que irão explorar temáticas da identidade cultural do território.

Pedro Podre inspira-se igualmente em elementos da terra para a sua pintura num posto de transformação da EDP, localizado na Avenida da Igreja, em Fermelã.

Com as criações de arte, o festival terá, ao longo de nove dias, um conjunto de atividades de que se destaca o concerto do pianista Júlio Resende, na Praça Francisco Barbosa no dia 19, pelas 21:30, para apresentar o seu mais recente álbum Cinderella “Cyborg”.

Ciranda é a designação da dupla dos músicos Gileno Santana (trompete) e Inês Vaz (acordeão) que atua na abertura do ESTAU, no sábado, às 18h30, no Jardim da Biblioteca Municipal.

Seguem-se Lika, compositora, cantora e guitarrista, no dia 13, às 18h30, no átrio da Casa da Cultura, e Ana Mariano, no dia 20, às 19h00, no Jardim da Biblioteca.