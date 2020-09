17.56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha

R. de Serpa Pinto 44B, Vila Nova de Gaia; tel.: 222 448 500. Quinta e sexta-feira, das 19h30 às 23h; sábado e domingo, das 13h00 às 23h

Para quem não dispensa a companhia de um bom vinho (do Porto): depois de um período de seis meses em que as portas estiveram fechadas na sequência da pandemia, a 17•56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha reabre ao público. Situada junto ao rio Douro, no Cais de Gaia, ocupa parte daquele que em tempos foi um armazém da Real Companhia Velha (RCV) — o nome do projeto é, aliás, uma referência ao ano da instituição da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (também denominada por RCV), o mesmo da primeira demarcação do Alto Douro: 10 de setembro de 1756 (esta quinta-feira, em jeito de celebração, a entrada no museu é gratuita). O espaço de 3.000 metros quadrados presta homenagem aos vinhos da casa, DOC Douro e vinho do Porto, mas também à história e à gastronomia, com o grande destaque — além dos peixes, carnes e queijos nacionais e internacionais — a ser as novas apostas na cozinha asiática e nas pizzas gourmet.

Concertos no Sítio Certo

Vila Nova de Gaia, vários locais, transmissão online. Quinta e domingo, 10 e 13 de setembro

Para quem gosta de ver e ouvir concertos a partir de casa: a iniciativa “Concertos no Sítio Certo” está de regresso a Gaia para uma segunda edição que, desta vez, decorre de 3 a 20 de setembro e traz consigo alguns nomes bem conhecidos da música portuguesa — às 19h do dia 13 é a vez de Carlão, sendo que a programação conta ainda com o contributo de António Zambujo (20 de setembro), entre outros nomes. As emissões acontecem às quintas e aos domingos nos canais de Youtube e Facebook da Câmara de Gaia, e os concertos em questão têm como pano de fundo vários locais do município, opções alternativas às salas de espetáculos. A ideia da autarquia é também dinamizar o sector cultural que tem sofrido um grande impacto com a pandemia.

Festa do Jazz 2020

Centro Cultural de Belém, Lisboa. Sábado e domingo, 12 e 13 de setembro. Disponível na RTP Palco

Para quem é fã de improvisos musicais: de 12 a 13 de setembro o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, recebe a 18ª edição da Festa do Jazz — tendo em conta a pandemia, os concertos não terão público presencial, mas serão gravados no Pequeno Auditório e transmitidos gratuitamente nas plataformas da RTP Palco. Durante dois dias o CCB recebe vários artistas, incluindo Tomás Marques Quarteto, Andy Sheppard Costa Oeste, o projeto Gabriel Ferrandini “Volúpias”, João Barradas a solo ou Ricardo Toscano “The Sound of Desire”. No dia 12 de setembro acontece o lançamento da obra “Livro Festa do Jazz” e a 13, no domingo, a programação arranca com o debate “Portugal, Jazz e Racismo” que vai contar com Mamadou Ba (SOS Racismo). Mais informações aqui.

The old Normal – DJ Set no The Decadente

Rua de São Pedro de Alcântara 81, Lisboa; tel.: 211 367 512. Quinta-feira, 10 de setembro

Para quem já lhe apetecia uma esplanada com música: The Old Normal, um título muito convidativo por estes dias, consiste em DJ sets que acontecem duas quintas-feiras por mês na nova esplanada do The Decadente, no centro de Lisboa. A primeira sessão está marcada para esta quinta, 10 de setembro, e conta com Nuno Lopes (com presença habitual no Lux e no Music Box, além do conhecido trabalho enquanto ator). A iniciativa que assinala os nove anos do grupo The Independente Collective decorre em conjunto com a Central de Cerveja e está prevista roubar atenções entre as 18h e as 20h — não deixa ainda de ser uma boa desculpa para ficar a conhecer as novidades tanto do espaço como da carta.

Unique Sushi Lab – Take Away

Travessa do Enviado de Inglaterra 9, Lisboa; tel.: 910 509 675 ou UberEats. Segunda a sexta, das 12h às 14h30; terça a sábado, das 20h às 23h

Para comer sushi no conforto de casa: as confeções do chef Johnny Keep, no Unique Sushi Lab, estão agora disponíveis através de take away ou delivery. O chef conhecido por usar produtos bem portugueses preparou a novidade a tempo dos meses mais frios, pelo que agora é possível degustar as propostas do restaurante a partir de casa. Algumas sugestões são o “Tártaro do Lab”, de salmão ou atum, o “Ebiten”, isto é, uramaki com tempura de camarão, abacate, ovas de peixe voador e tártaro de camarão, sendo que existem ainda menus especiais. As encomendas podem ser feitas através do número 910 509 675 ou da aplicação UberEats.

Suba

Verride Palácio Santa Catarina, Lisboa; tel.: 211 573 055. A partir de 8 de setembro. De terça a sábado, das 12h30 às 15h e das 19h30 às 23

Para quem gosta de comer na companhia de uma bela vista: desde 8 de setembro que o restaurante Suba, no Verride Palácio Santa Catarina, em Lisboa, tem uma nova esplanada no terraço, mesmo no topo do edifício. Há coisa de dias que é possível degustar as mais recentes propostas desenhadas pelo chef Fábio Alves e, ao mesmo tempo, tirar partido de uma vista desafogada sobre a capital (no rooftop bar, aberto em exclusivo para os clientes do restaurante, existe um pequeno miradouro com alcança uma paisagem de 360 graus). Na nova carta estão sabores que ainda condizem com o verão — há incidência nas frutas, no marisco e nos vegetais da época. E caso não lhe apeteça escolher diretamente a partir da carta, de terça a sábado, ao almoço e ao jantar, existem três menus de degustação com valores entre os 50 e os 110 euros, sem bebidas incluídas (ao almoço, de terça a sexta, existe um menu executivo por 25 euros, e há ainda o menu do chef por 65 euros; ambas as opções não incluem bebidas).

Rei no Convento

Convento do Espinheiro, Évora, tel.: 266 788 200. Domingo, dia 13 de setembro

Para amantes de leitão: o Rei dos Leitões vai fazer uma pequena viagem para, no próximo domingo, ser o centro das atenções em pleno Alentejo. O conhecido restaurante vai deixar temporariamente a Bairrada para ser protagonista de um almoço, a acontecer já no próximo domingo, no Convento do Espinheiro. À mesa do restaurante Divinus vai chegar o habitual, e já famoso, leitão estaladiço. Os lugares são limitados e as reservas podem ser feitas através do número de telefone 266 788 200 ou do e-mail reservas@conventodoespinheiro.com.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.