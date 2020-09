A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

As vendas do retalho brasileiro subiram 5,2% em julho na comparação com o mês anterior, após o crescimento recorde de 13,3% em maio e de 8,5% em junho, divulgou esta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Este é o maior resultado para o mês de julho da série histórica, iniciada em 2000, e a terceira subida seguida no ano, com algumas categorias apresentando resultados acima dos registados no período que antecedeu a pandemia de Covid-19, segundo o órgão de estatísticas do Governo brasileiro.

Assim, o setor segue em recuperação depois de ser fortemente atingido pelas medidas de isolamento social impostas para conter a expansão da Covid-19, que já deixa quase 4,2 milhões de infetados e 128.539 de mortos no Brasil.

“Até junho, houve uma espécie de compensação do que ocorreu na pandemia, então em julho a recuperação já tem um excedente de crescimento”, avaliou o gerente da pesquisa do IBGE, Cristiano Santos.

O mesmo especialista acrescentou que o resultado na passagem de junho para julho também posiciona o retalho brasileiro no nível recorde, atingido em outubro de 2014.

O ponto mais baixo em relação ao patamar recorde foi de -22,8% em abril de 2020. Em maio, a distância diminuiu para -12,5%, de volta ao patamar da crise de 2016 e, em junho, o varejo ficou a -5%. Agora em julho, estamos a -0,1%, praticamente no nível recorde da série”, apontou Santos.

Apesar dessa recuperação, todas as projeções divulgadas até ao momento indicam que o Brasil fechará 2020 com uma contração histórica do Produto Interno Bruto (PIB) que, segundo o governo, ficará entre 4% e 5%, embora organismos internacionais indiquem uma queda entre 8% e 9%.

De facto, o Brasil já está numa “recessão técnica”, depois de a sua economia ter recuado 9,7% no segundo trimestre deste ano em relação aos três primeiros meses do ano, quando a contração da economia foi menor (-2,5%).