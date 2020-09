Dias ainda quentes, mas noites já frias e chuva toda a semana. Acabou-se o verão?

A culpa é de uma centro de altas pressões que se aproxima do sudoeste da Península Ibérica a partir de domingo. Será ela que trará as nuvens e a chuva, que se acentuarão quando se cruzar com uma depressão atlântica já no território português e espanhol a partir de segunda-feira. A chuva está prevista para toda a semana e é provável que aconteçam também algumas trovoadas.

La DANA mediterránea nos afectará hoy y mañana todavía. Y en la recta final de la semana se descuelga una nueva DANA, en este caso atlántica.

Actualización anomalías de p. y t. previstas esta semana y la siguiente

Esta semana, anomalías secas (tonos lilas) y cálidas (ocres) salvo en el Mediterráneo occ.

La próxima, anomalías húmedas (verdes) en casi toda la Península y cálidas en gran parte de…

Para ter uma ideia do que o espera, fique com as previsões do IPMA para algumas das principais cidades portuguesas: