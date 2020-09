A Câmara de Felgueiras, no distrito do Porto, anunciou esta quinta-feira que vai ser instalada na cidade uma Loja do Cidadão, equipamento que ficará localizado nas instalações do mercado municipal.

“A Loja do Cidadão será instalada no edifício do mercado municipal e pretendemos, com isto, revitalizar aquele espaço que se encontra num local central e dar-lhe uma maior dinâmica”, explica o presidente da autarquia, Nuno Fonseca, citado num comunicado enviado à Lusa. O autarca assinala que a instalação deste serviço no concelho resulta de dois anos de negociações com as entidades competentes.

“Após dois anos de trabalho sobre este assunto conseguimos que este equipamento viesse para Felgueiras. A instalação deste conjunto de serviços facilitará a vida à população, permitindo-lhes resolver vários assuntos no mesmo espaço”, acrescenta Nuno Fonseca.

Segundo o protocolo a celebrar com a tutela destes equipamentos, caberá à autarquia assegurar as obras do espaço e garantir as condições de funcionamento.

A Loja do Cidadão terá uma dimensão semelhante à dos equipamentos similares instalados nas capitais de distrito, garantindo serviços prestados por várias entidades da administração do Estado, como Autoridade Tributária, Segurança Social, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Instituto dos Registos e Notariado e Agência para a Modernização Administrativa, conclui a Câmara de Lousada.