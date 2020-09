A partir das 4h00 de sábado, Portugal continental vai voltar a estar entre os países considerados inseguros em contexto de pandemia para Inglaterra, anunciou o ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps. Desta forma, qualquer pessoa que viaje para Inglaterra a partir de Portugal depois daquela hora terá de entrar em auto-isolamento.

A medida foi anunciada por Grant Shapps esta quinta-feira pelo Twitter, onde deixou ainda assim claro que tanto os Açores como a Madeira continuam a ser considerados seguros por Inglaterra — e, como tal, não estão englobados pela ordem de quarentena a quem chegue a Inglaterra a partir daqueles arquipélagos.

Data shows we need to remove PORTUGAL (minus the AZORES and MADEIRA), HUNGARY, FRENCH POLYNESIA and REUNION from the Travel Corridor list to keep everyone safe. If you arrive in England from these destinations after 4am Saturday, you will need to self-isolate for 14 days.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) September 10, 2020