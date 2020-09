“Achamos que deve haver aumento do salário mínimo com significado“, afirmou João Leão, em entrevista esta noite à RTP. “A nossa intenção no próximo ano, com o diálogo que tem de ser feito no âmbito da concertação social, é de prosseguir com o aumento dos salários”. Uma medida que visa não só “aumentar o rendimento dos trabalhadores”, mas também “gerar expectativas positivas sobre a evolução do rendimento”.

No entanto, questionado se esse aumento ficará longe dos 35 euros de aumento registados este ano, João Leão lembrou que “o mundo mudou em março“. É preciso antes “avaliar a situação, perceber o impacto que está a ter” e tomar uma decisão no âmbito da concertação social.

Estas declarações surgem depois de já António Costa ter dito, em entrevista ao Expresso, que gostaria “que o salário mínimo nacional possa continuar a subir”.

Nesta entrevista, o ministro das Finanças considera que o pior desta crise faz parte do passado. “Já batemos no fundo“, depois da queda superior a 16% do PIB no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado, a quarta maior queda na União Europeia, só superada por Itália, Espanha e França.

Questionado sobre um cenário de agravamento da pandemia e sobre qual seria o impacto na economia, o ministro responde que “o terceiro trimestre vai ficar provavelmente melhor” do que tinha antecipado, mas “é possível que o quarto trimestre não seja tão bom” como esperava — apesar de tudo, uma quebra de 4% face ao mesmo período do ano passado. Em relação ao investimento público no próximo ano, “vai aumentar acima de 20%”, garante João Leão.

O ministro das Finanças acredita que, apesar da recuperação esperada, ainda não será em 2021 que a economia volta ao que era. “Se tudo correr bem”, João Leão espera que “em 2022 a economia já esteja a crescer acima dos valores de 2019”.

Diferente é a situação do desemprego, porque “o pior ainda não passou“, embora mantenha as estimativas para o conjunto do ano: “Dificilmente ficará acima de 9 ou 10%“, diz o ministro.

Nesta entrevista, João Leão reitera a intenção de que não aumentar o fardo fiscal sobre as famílias e as empresas. “Não tencionamos aumentar os impostos“, afirma o ministro, que adianta um comportamento positivo no IRS este ano, apesar da quebra da receita fiscal global — que em julho ascendia a 15%. Depois de corrigidos efeitos extraordinários, há um aumento de 1% na receita do imposto que incide sobre os salários e as pensões. “Neste contexto, é um sinal positivo”, sublinha João Leão.

Questionado sobre as reuniões com os partidos com vista ao Orçamento do Estado, João Leão garante que “estão a correr muito bem“.

Sobre o Novo Banco, o ministro das Finanças entende que “seria extemporâneo dizer se será necessária uma nova transferência” de verbas para o Fundo de Resolução bancária no âmbito do Orçamento do Estado para 2021. João Leão lembra que o ano ainda vai a meio, e sublinha que é necessário uma análise muito cuidadosa da auditoria feita pela Deloitte às contas do Novo Banco e do BES até 2018.

Em atualização