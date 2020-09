Mais 585 infetados em Portugal nas últimas 24h, mais 3 mortes e mais pessoas nos hospitais e em cuidados intensivos

As três vítimas mortais residiam na região de Lisboa e Vale do Tejo, a segunda a registar um número mais elevado de casos confirmados de infeção ao longo das últimas 24 horas — 239, equivalente a 41% da totalidade de novos casos. Com mais infeções confirmadas no mesmo período só mesmo a região Norte, onde ao longo de quarta-feira foram detetados 268 novos casos (46% do total do país).

Seguem-se a região Centro, com mais 50 infeções detetadas pelas autoridades, a região do Alentejo, com mais 15 casos, a região Sul e a Madeira — ambas com seis novas infeções detetadas — e os Açores, onde foi detetado mais um caso de infeção com o SARS-CoV-2.