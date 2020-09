Tardou, mas aqui está ele. A Maserati está decididamente a entrar numa nova fase da sua vida, com modelos novos, mais tecnológicos e mais apetecíveis. E para que esta alteração estratégica não passe despercebida, a marca italiana decidiu lançar um superdesportivo digno desse nome, para marcar o momento. Como aponta aos melhores do mercado, ao MC20 não falta um motor em posição central com 630 cv, um peso inferior a 1500 kg e a capacidade de atingir 325 km/h e passar pelos 100 km/h em somente 2,9 segundos. Sendo que está já programada para 2022 uma versão 100% eléctrica do MC20.

Esta não é a primeira vez que, nas últimas dezenas de anos, a Maserati concebe um superdesportivo deste calibre. Em 2004 surgiu com o MC12, um modelo destinado à competição mas que, por regulamento, obrigava à comercialização de pelo menos 25 unidades de uma versão de estrada. Daí que a Maserati tenha produzido e vendido 62 MC12, sobre a base do Ferrari Enzo, equipado com o mesmo 6.0 V12 atmosférico, com 630 cv e 652 Nm de binário.

No interior, o coupé da Maserati mantém o espírito desportivo, mas sempre com padrões de qualidade elevados. Veja aqui como é por dentro 13 fotos

Agora a situação é distinta e a aposta é muito maior e mais séria. O MC20, além de muito mais interessante sob o ponto de vista estético, foi pensado exclusivamente como carro de série, prometendo ser fabricado em quantidades muito superiores. Lá está a tradicional grelha da marca, mas apesar das inúmeras entradas e saídas de ar, para ventilar do motor à caixa e ao diferencial, passando pelos travões, todas elas são concebidas para serem discretas. Mesmo o splitter frontal e o elegante aileron na traseira cumprem a sua função – gerando cerca de 100 kg de apoio aerodinâmico a 240 km/h –, mas sem chamarem demasiado a atenção.

Com 4,669 metros de comprimento, 1,965 m de largura e 1,221 m de altura, o MC20 exibe uma distância entre eixos de 2,7 metros, um valor generoso para que o comportamento seja mais estável e previsível, permitindo ainda alojar num veículo tão baixo mesmo os condutores de maior estatura, inclusivamente quando usam capacete para os track days. Mas o seu grande trunfo é o peso reduzido, com os apenas 1475 kg a prometerem não empatar o potencial da mecânica no momento de acelerar a fundo.

Concebido como um coupé de dois lugares com mecânica central, o MC20 estreia um novo motor, um 3.0 V6 biturbo que a Maserati afirma ter sido concebido em “casa”. Recorrendo a soluções herdadas da competição, o motor monta um sistema de dupla injecção e uma pré-câmara de combustão com duas velas por cilindro, o que ajuda a extrair 630 cv e 730 Nm de força sem exagerar na pressão dos dois turbocompressores. Face ao MC12, o novo MC20 tem a mesma potência (curiosamente, também o mesmo peso) mas mais binário e, sobretudo, a um regime muito mais baixo.

Os detalhes do MC20 19 fotos

Entre o motor e o diferencial traseiro, equipado com autoblocante (com regulação electrónica que pode variar entre 0% e 100%), está uma caixa de dupla embraiagem com oito velocidades, que promete ser rápida, pois de outra forma não conseguiria franquear a barreira dos 100 km/h em 2,9 segundos e atingir 325 km/h.

Por dentro, o habitáculo tem um aspecto moderno e desportivo, como seria de esperar, com diversas soluções que um condutor necessita para dar voltas de forma mais dinâmica em pista, mas igualmente sistemas que incrementam o conforto e a agradabilidade de utilização. A alavanca da caixa desapareceu, com o comando a ser assegurado pelas patilhas atrás do volante, mas os materiais parecem ter melhorado, tal como os acabamentos.

Em 2022 surgirá uma versão 100% eléctrica do MC20, além de um cabriolet. O fabricante não foi muito audaz a divulgar elementos sobre o MC20 a bateria, mas sempre avança que a velocidade máxima rondará 310 km/h, enquanto o 0-100 km/h deverá ser cumprido em 2,8 segundos, ou seja, menos um décimo do que a versão a gasolina. A capacidade da bateria continua no segredo dos deuses, mas o objectivo para a autonomia está fixado nos 323 km. Isto para preços que deverão variar entre os 200 mil e os 300 mil euros. Veja aqui o lançamento do modelo: