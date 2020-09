Uma mulher foi mortalmente atropelada por um comboio na estação da CP de Algés esta quinta-feira à noite, de acordo com o que o Observador confirmou com fonte Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O acidente aconteceu às 20h16, depois de uma mulher que estava no cais de embarque da estação de ferroviária de Algés ter caído para a linha e sido mortalmente atropelada por um comboio que circulava no sentido Lisboa-Cascais. Trata-se de uma mulher com cerca de 60 anos, cuja identidade e outros dados estão ainda por confirmar.

A circulação esteve interrompida entre as 20h16 e as 20h58.

As circunstâncias desta ocorrência estão agora a ser investigadas, nomeadamente com recurso a imagens de vigilância.