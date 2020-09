Depois de ter sido corrido da Ferrari de forma algo deselegante, Sebastian Vettel encontrou rapidamente uma equipa para 2021, apesar da maioria dos lugares já estarem ocupados. O que se compreende, pois apesar de ter sido sistematicamente batido pelo seu companheiro da Ferrari, Charles Leclerc, Vettel é um tetracampeão do mundo, ainda que seja conhecida a necessidade de ter boas condições para estar ao seu melhor nível.

A solução passou por Lawrence Stroll (na realidade, Lawrence Sheldon Strulovitch), o canadiano dono de uma cadeia de lojas de artigos de luxo no seu país e investidor em algumas dessas marcas. Lawrence, de 61 anos, liderou um conjunto de investidores para adquirir a equipa de F1 Force Índia, depois rebaptizada Racing Point F1 Team, tudo para que o seu filho Lance Stroll pudesse ter uma equipa com que disputar o mundial. Como Lawrence e o seu grupo de investidores aproveitaram a crise para investir 182 milhões de libras na Aston Martin e, com isso, passar a controlar 16,7% do capital, na próxima época será o construtor britânico a dar nome à equipa de F1 Racing Point.

Este é o Vantage AMR com caixa manual de sete velocidades, similar ao de Sebastian Vettel 8 fotos

Se a denominação da equipa deverá ser alterada para Aston Martin F1 Racing Team, os pilotos também vão mudar. Sai o mexicano Sergio Pérez, que era o mais rápido da equipa e fica Lance Stroll, o filho do chefe. Para o seu lado, como primeiro piloto, vai entrar o quatro vezes campeão do mundo Sebastian Vettel.

2021. We're coming for you… pic.twitter.com/F83hdB32BK — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 10, 2020

Para mostrar o quanto o contrato entre o ainda piloto da Ferrari e a Aston Martin está firme, a Racing Point F1 Team publicou no Twitter as fotos do novo carro de serviço de Vettel. O piloto alemão vai conduzir fora da pista um belo Aston Martin Vantage AMR, com um motor 4.0 V8 biturbo, que fornece 510 cv. Mas, para animar o seu novo funcionário de luxo, o construtor inglês tratou de melhorar o modelo. Começou por lhe retirar a habitual caixa automática com oito velocidades produzida pela ZF, instalando no seu lugar uma manual com sete relações, com a primeira com mola. Também o diferencial traseiro deixou de ter comando electrónico, passando a ser meramente mecânico, com diferencial autoblocante de anilhas. Com isto, o Vantage AMR ganhou 75 kg. Esta versão, de que apenas vão ser fabricadas 200 unidades, vai servir para celebrar o 60º aniversário da vitória da Aston Martin nas 24 Horas de Le Mans de 1959.

A pedido de Vettel foram instalados travões em carbocerâmica, mais resistentes às altas temperaturas a que certamente o piloto alemão os submeterá – normal num coupé capaz de atingir 315 km/h e os 100 km/h em 4 segundos. O Vantage AMR de Vettel exibirá a matrícula personalizada 5EB AM F1, em que o 5 é o número de corrida do piloto germânico.