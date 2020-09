A agência de notação financeira Standard & Poors (S&P) deverá divulgar esta sexta-feira a sua avaliação do ‘rating’ de Portugal, depois de em abril ter reafirmado a classificação de ‘BBB’ (nível de investimento) para a dívida pública de longo prazo.

Já a perspetiva do ‘rating’, a S&P baixou em abril, após o início da pandemia de Covid-19, de ‘positiva’ para ‘estável’. Na análise então divulgada, a S&P elogiou as autoridades portuguesas pelo sucesso na estabilização e taxas de mortalidade na pandemia do novo coronavírus, mas afirmou que a “recessão global severa e sincronizada” deste ano irá pesar na “pequena e aberta economia portuguesa”.

A agência norte-americana projetou para 2020 um défice orçamental correspondente a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) e uma subida da dívida pública para perto de 125% do PIB, após o que deve começar a descer. Quanto às outras agências, a DBRS manteve em março o ‘rating’ de Portugal em BBB, com perspetiva ‘estável’. Também a Fitch deixou em maio inalterado o ‘rating’ de Portugal em ‘BBB’ e a perspetiva em ‘estável’. Por fim, a Moody’s não atualizou, em julho, a classificação da dívida de longo prazo de Portugal, que assim se manteve em ‘Baa3’ e a perspetiva em ‘positiva’.