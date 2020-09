O município do Ribatejo já deu parecer prévio favorável para a instalação de 10 pavilhões de secagem, seis estufas e vários edifícios de apoio. A implantação do projeto será feita na Herdade do Porto Seixo que tem uma área superior a 260 hectares.

Segundo os promotores do projeto, citados na edição desta sexta-feira do Público, o complexo de cultivo deverá criar, numa primeira fase, 250 postos de trabalho diretos e, no final da implantação, “mais de 600 empregos”. Ao contrário da produção e secagem, que serão feitos em Benavente, o processo de transformação deverá ocorrer já fora do território português, depois de exportada a planta.

O pedido, que no início do ano também já tinha recebido luz verde do Infarmed, foi realizado pela “VF 1883 Pharmaceuticals”, que está ligada a uma multinacional canadiana.

Estando os terrenos da herdade destinados apenas a uso agrícola, será necessária uma autorização excecional para a construção de edifícios no local. Segundo o presidente da autarquia comunista, Carlos Coutinho, “considerando a importância e a dimensão económica do projeto, bem como o seu impacto na criação de postos de trabalho” a câmara municipal pode “deliberar pela aceitação da excecionalidade da pretensão [da proposta da empresa] e dos usos propostos”.