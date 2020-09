Boletim DGS. Maior aumento absoluto desde 16 de abril, 27.º dia com casos activos a subir

A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

É preciso recuar cinco meses para encontrar um aumento, em números absolutos, tão grande como o desta sexta-feira. A 16 de abril, no pico da pandemia, Portugal teve um aumento de 750 novos casos face ao dia anterior, esta sexta-feira foram mais 687 novos casos. No que diz respeito ao aumento relativo, o desta sexta-feira iguala o de quarta-feira, um aumento de cerca de 1,1%.

Há boas notícias no que diz respeito aos internamentos: diminuíram nas enfermarias e nas unidades de cuidados intensivos, pouco é certo, com menos cinco pessoas internadas que no relatório de quinta-feira da Direção-geral da Saúde. Desde o início do mês de setembro, dia 2, que o número de internados não descia nas enfermarias gerais e nas unidades de cuidados intensivos, no mesmo dia.

Já no que diz respeito aos mortos, morreram três homens, nas últimas 24 horas um deles no Algarve — que não registava qualquer morte desde 9 de agosto — e os restantes na região de Lisboa e Vale do Tejo. Tinham entre os 40 e mais de 80 anos: um com idade entre os 40 e os 49 anos, outro com idade entre os 60 e os 69 anos e o terceiro com mais de 80 anos.

Dos 62.813 casos já confirmados até ao momento em Portugal, nas últimas 24 horas recuperaram 203, aumentando para 43.644 o total de recuperados até às 00h desta sexta-feira. Além dos infetados com diagnóstico confirmado estão sob vigilância das autoridades de saúde 35.712 pessoas, mais 531 que no boletim de quinta-feira.