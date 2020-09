A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

A Transdev vai assegurar a partir de terça-feira a totalidade dos trajetos e horários dos autocarros que disponibilizava antes da pandemia na Área Metropolitana do Porto, após um acordo alcançado com aquela entidade, anunciou esta sexta-feira a operadora.

Em comunicado, a Transdev adianta ainda que, no quadro deste acordo, estão também assegurados os postos de trabalhos dos trabalhadores afetos à Área Metropolitana do Porto (AMP).

O acordo alcançado decorre da decisão da AMP de financiar os transportes públicos, de forma a repor a oferta na íntegra e a responder a todas as necessidades das comunidades, nomeadamente da comunidade escolar.

O entendimento surgiu da preocupação em assegurar a sustentabilidade da operação, pelo que, com esse objetivo em vista, foi definido um acompanhamento regular da situação, no sentido de manter a equação equilibrada para ambas as partes, explica a Transdev.

A empresa salienta que mesmo com o início do ano letivo, “a expectativa é que a procura não retome a normalidade”, sendo que os operadores estão confrontados com um aumento de custos por via da limitação de lotação, da necessidade de aquisição de material de proteção e desinfeção e de ajuste da oferta.

Para a Transdev, o acordo entre a AMP e os operadores locais, “é um bom exemplo desse esforço e estabelece boas práticas para o setor que importa sublinhar, mesmo que estejamos perante acordos cuja vigência é até ao final de 2020”.

Em declarações à Lusa na quinta-feira, o presidente da AMP, Eduardo Vítor Rodrigues, disse estar convicto que, em matéria de transportes, há condições para que “tudo corra bem” tendo

Se houver uma boa resposta resultante do compromisso que foi outorgado com os transportes públicos, nomeadamente com os privados, se houver adicionalmente um bom comportamento das pessoas (…) se todos fizermos a nossa parte, estou convencido que temos condições para que tudo corra bem”, afirmou.

Na quinta-feira, a Metro do Porto anunciou também um reforço de oferta, adiantando que, nos dias úteis, entre as 6h e as 20h, todas as viagens em todas as linhas da rede serão em veículos duplos, aumentando a capacidade e o espaço para os clientes.