A apresentadora Cristina Ferreira comunicou que irá adquirir 2,5% da Media Capital no quadro do acordo anunciado pela Prisa há uma semana para vender a maioria do capital da dona da TVI a vários investidores nacionais. A apresentadora, que trocou a SIC pela TVI este verão, irá adquirir mais de dois milhões de ações através da empresa DoCasal Investimentos.

Esta madrugada várias entidades comunicaram participações qualificadas na Media Capital. A maior de 20% pertence à Triun SGPS, sociedade cujos beneficiário são a família Francisco Gaspar ligados à empresa Lusiaves. Já a sociedade Zenithodyssey ficará com 16%, sendo atribuível 50% desta empresa ao grupo de tintaraCIN Corporação Industrial do Norte. 18% são detidos Polopique cujo último beneficiário é Luís Miguel Lopes Guimarães, 12% à Volume Volátil (Filipe Barbosa Carvalho), 10% são da Zagfest Imobiliária de Rui Costa Freitas outros 10% são da sociedade Alfredo & Carlos do empresário Carlos Alves Pereira.

Manuel José Ferreira Lemos fica com 2%. E a sociedade Fitas e Essências de Stéphane Picciotto, administrador da têxtil Confetil do Porto, irá adquirir 3%.

De acordo com a imprensa, entre os novos acionistas da Media Capital estarão também os cantores Tony Carreira e Pedro Abrunhosa. A Prisa anunciou a venda de 64% do capital da dona da TVI há uma semana, mas as participações qualificadas até agora comunicadas representam 43,5% do capital.