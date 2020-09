Em atualização

A Segunda Liga arrancou esta quinta-feira no António Coimbra da Mota sem público mas dentro da normalidade possível, com o Estoril a vencer o Arouca pela margem mínima com um golo de André Vidigal aos 54 segundos a decidir um encontro marcado também pelo feito de Vanessa Gomes, a primeira árbitra assistente de sempre a atuar num jogo de futebol profissional masculino em Portugal. Esta sexta-feira a jornada prossegue mas essa tal “normalidade” já foi abalada, com o Desp. Chaves a ter quatro casos positivos entre o seu plantel.

“Cumprindo o plano de retoma da Liga Portuguesa de Futebol para o início das competições profissionais e o plano de contingência em vigor no clube, o Conselho de Administração da SAD e a Direção do clube informam que os testes de despistagem à Covid-19 realizados no dia de ontem [quinta-feira] aos jogadores, técnicos, staff e estrutura diretiva do GD Chaves tiveram quatro casos positivos”, anunciou o clube em comunicado.

“Embora assintomáticos, os jogadores Samuel Silva (Samu) e Raphael Guzzo, e os treinadores adjuntos Pedro Machado e Tiago Castro, testaram positivo, estando neste momento isolados, seguindo as normas da DGS [Direção-Geral da Saúde], contando com o total apoio da SAD e do clube”, acrescentaram os transmontanos.