A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

É o concelho, no Norte, com mais casos na primeira semana do mês, ficando apenas atrás de Lisboa e Sintra (208 e 207, respetivamente), no total acumulado entre 31 de agosto e 6 de setembro. Guimarães teve 108 novos casos numa semana e, em resposta, o município já emitiu uma recomendação para uso de máscara generalizada, mesmo nas ruas e apela ainda ao Governo que vá mais longe.

“Aconselhamos e recomendamos que se use máscara no espaço público e pedimos até às autoridades do Governo que transformem esta recomendação, que é pedagógica, em obrigatoriedade legal”, afirmou Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães depois de ter reunido a Comissão Municipal de Proteção Civil na segunda-feira.

Domingos Bragança admitiu ainda que a “transmissão comunitária” já não permite identificar a origem de todas as cadeias de contágio no concelho e que isso gera “preocupação” às autoridades locais.

Com 108 casos positivos numa semana, o responsável pelos Centros de Saúde do Alto Ave, Novais de Carvalho, admite que o número possa ainda aumentar e que na origem os contágios estão “reuniões de familiares e amigos, com casamentos e batizados, mas também do movimento das férias e dos emigrantes que vieram visitar as famílias”.

A informação é avançada na edição desta sexta-feira do Jornal de Notícias que nota ainda haver “boas notícias”, já que “não há casos em lares” segundo Novais de Carvalho. De entre os casos positivos, foram identificados nove nos bombeiros voluntários da cidade, três funcionários numa empresa municipal, duas funcionárias da escola EB 2,3 João de Meiras e ainda uma criança na escola básica de Conde, existindo ainda “várias fábricas com casos isolados”.