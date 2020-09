Deram o nó na passada segunda-feira, mas foi preciso esperar três dias para ver as primeiras imagens do inesperado casamento da cantora britânica Lily Allen e do ator norte-americano David Harbour. Aconteceu tudo em Las Vegas, localização clássica no que toca a enlaces alternativos e de pequena escala — no fundo, pouco tradicionais.

Numa das capelas pensadas para o efeito, a cerimónia contou com o habitual imitador profissional de Elvis Presley e com duas convidadas muito especiais, as duas filhas de Allen, Ethel Mary e Marnie Rose, de oito e sete anos respetivamente, fruto do casamento com Sam Cooper, de quem se separou em 2016. Contudo, o processo divórcio só foi finalizado já em 2018.

Ouça aqui o Termómetro da Rádio Observador desta sexta-feira sobre o casamento:

Mas o melhor ainda estaria por revelar — sendo que a cantora de 35 anos não abriu mão de um vestido branco (um Christian Dior acima do joelho, aos estilo dos anos 60), de um véu e de um bouquet. Depois de algumas fotografias tiradas no exterior da Graceland Wedding Chapel, o casal seguiu para o In-N-Out, uma hamburgueria que matou a fome aos noivos e à prole de Lily Allen. Não houve grandes esforços logísticos. Como as imagens partilhadas por ambos nas redes sociais mostram, foi só uma mesa para quatro.

Ela começou a carreira de cantora e compositora pop no início dos anos 2000 (o seu primeiro êxito foi “Smile”). Ele tem 45 anos, chegou à televisão no final dos anos 90, com a série “Lei & Ordem” e mais recentemente deu nas vistas com o papel de Jim Hooper na série da Netflix “Stranger Things”.

O noivado nunca chegou a ser oficializado por nenhuma das parte, contudo, numa publicação feita em maio nas redes sociais, Lily Allen já tinha exibido o que seria o anel do compromisso, com diamantes.

Na fotogaleria, veja as imagens do casamento de Lily Allen e David Harbour, partilhadas pelos próprios nas redes sociais.