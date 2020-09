A Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com a GNR de Baião, identificou uma mulher suspeita de seis incêndios florestais ocorridos na segunda-feira, em Campelo, no concelho de Baião, no distrito do Porto, informou hoje a autoridade policial.

O fogo terá sido provocado com recurso a isqueiro, em zona de matos e carvalhos, num aparente quadro depressivo profundo e de dependência de álcool”, lê-se num comunicado da PJ.

A arguida, de 42 anos, doméstica, foi internada “no serviço de psiquiatria de unidade hospitalar, por tempo ainda não especificado”.