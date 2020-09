A violação terá ocorrido, alegadamente, no último dia dia 2 de março, no Parque das Nações em Lisboa. A Polícia Judiciária, no seu site, vem agora divulgar o retrato robôt do suspeito para que qualquer pessoa que tenha informações sobre a pessoa possa ajudar as autoridades.

À vítima, o homem “disse chamar-se ‘David'” e é jovem. Terá, segundo a informação divulgada pela PJ, entre os 16 e os 25 anos, é negro, magro e de estatura alta com entre 1,75/1,80 metros e o cabelo é curto e os lábios grossos. Como traços distintivos tem ainda uma “anomalia” nos olhos, que pode ser “estrabismo ou outra”.

Segundo a informação da PJ no dia 2 de março o homem vestia roupa preta, escura, calçando “ténis e meias brancas” e usava ainda uma “mala a tiracolo, de cor escura/preta com logótipo de marca desportiva”.

Para se deslocar, o homem usava uma bicicleta partilhada da Uber, mas em “uso irregular”, ou seja, não estava a usá-la de acordo com os termos e condições da plataforma.