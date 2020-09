O IGCP, que gere a dívida pública portuguesa, vai realizar na quarta-feira dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT), com um montante indicativo de entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a entidade liderada por Cristina Casalinho referiu que estas duas linhas terão “maturidades em 19 de março de 2021 e 17 de setembro de 2021”, ou seja, seis e 12 meses.

A 15 julho Portugal emitiu 1.750 milhões de euros em dívida de curto prazo, com taxas de juro negativas mais baixas do que no anterior leilão realizado.

Nesse leilão, equiparável ao da próxima semana, na dívida a seis meses, o IGCP emitiu 500 milhões de euros de BT a uma taxa de juro de -0,467% e na maturidade de 12 meses a taxa foi de -0,452%.

Esta semana Portugal colocou 1.211 milhões de euros, abaixo do máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro (OT) a 10 e 25 anos, a juros mais baixos em relação aos anteriores leilões comparáveis.

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, foram colocados 964 milhões de euros em OT com maturidade em 18 de outubro de 2030 (OT 0,475% 18out2030) – cerca de 10 anos – à taxa de juro de 0,329%, inferior à registada em 26 de agosto, de 0,336%, quando foram colocados 800 milhões de euros.

A procura cifrou-se em 2.110 milhões de euros, 2,19 vezes o montante colocado.

Com maturidade em 15 de fevereiro de 2045 (OT 4,1% 15fev2045) – cerca de 25 anos -, Portugal colocou 247 milhões de euros à taxa de juro de 1,045%, inferior à registada no anterior leilão comparável, em 10 de julho de 2019, quando foram colocados 270 milhões de euros em OT à taxa de juro de 1,426%.

A procura atingiu cerca de 842 milhões de euros, 3,41 vezes o montante colocado.