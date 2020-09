O PS Açores vê os fundos comunitários garantidos pela região como “uma grande vitória” e uma “grande responsabilidade”, que permitirá ter “um projeto de transformação económica”, afirmou esta sexta-feira o deputado Francisco César. O PSD Açores dá “nota positiva” aos fundos relativos à política de coesão, mas considera que as verbas comunitárias alocadas à região no âmbito do combate à pandemia de Covid-19 são insuficientes.

Para o líder parlamentar socialista, as verbas anunciadas pelo Governo Regional esta quinta-feira são “uma grande vitória para os Açores” e uma “grande oportunidade para relançar a economia, diminuir o desemprego e ter um projeto de transformação económica”.

Este é um tempo de responsabilidade preparada, porque temos um reforço do atual quadro comunitário de apoio, e que tem uma agenda própria, que é a agenda para relançamento económico e social da economia dos Açores, que recebeu contributos de todas as forças políticas, e que temos a possibilidade de continuar a aplicar neste tempo que ainda temos de execução”, afirmou.

Francisco César apontou também para “o próximo quadro comunitário de apoio, com mais de 3.200 milhões de euros, para sete anos, que será necessariamente discutido e aplicado na vigência de um novo governo eleito, com um programa sufragado”, que será levado à Assembleia Legislativa Regional para “aprovação do plano de investimentos e de orientações a médio prazo que o concretizem”.

A região irá receber, no âmbito dos fundos de coesão, para o período de programação de 2021 a 2027, 1.359,3 milhões de euros, um aumento de 9% em relação ao quadro anterior.

Já do novo Plano de Recuperação Europeu, chegam 1.035,6 milhões de euros, dos quais 198 milhões destinam-se à recuperação dos danos causados pelo furacão Lorenzo, que passou na região em outubro de 2019, causando um prejuízo estimado em 330 milhões de euros.

Com os apoios específicos para a Pesca e para a Agricultura ainda por negociar, a região já garantiu 2.394,9 milhões de euros, sendo que o Governo Regional, baseando-se nos apoios setoriais anteriormente concedidos, estima que esse montante possa subir para cerca de 3.257 milhões de euros.

PSD considera insuficiente apoio comunitário alocado para pandemia

O PSD Açores dá “nota positiva” aos fundos relativos à política de coesão, mas considera que as verbas comunitárias alocadas à região no âmbito do combate à pandemia de Covid-19 são insuficientes, afirmou esta sexta-feira o deputado António Vasco Viveiros.

Numa reação ao montante que os Açores vão receber em fundos comunitários, o parlamentar social-democrata admitiu que há “uma análise mais profunda que é necessário ser concretizada”, mas dá “nota positiva” à manutenção dos fundos de coesão.

Ainda assim, considera “insuficientes” os fundos comunitários que chegam à região no âmbito do Plano de Recuperação Europeu, que pretende mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19.

António Vasco Viveiros afirma que os cerca de 840 milhões de euros alocados ao arquipélago neste caso “são inferiores” aos que tinham sido avançados, que “seriam entre 1.000 e 1.200 milhões de euros”.

Na conferência de imprensa que ocorreu na tarde de quinta-feira, e em que foram revelados os montantes alocados à região, o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, afirmou que, “comparando todos os fundos comunitários que estiveram disponíveis para a região no período 2014-2020 com aqueles que vigorarão no período 2021-2027 — assumindo aqui, por precaução, a manutenção dos valores dos fundos afetos às Pescas e à Agricultura” —, os Açores passam de “cerca de 2.112 milhões de euros para 3.257 milhões” no novo quadro comunitário, num aumento de 92% face ao anterior quadro.

António Vasco Viveiros lamenta que “as primeiras conclusões do governo” tenham “juntado aquilo que não pode ser tratado de uma forma conjunta, que são os fundos da coesão e aquilo que decorre da Covid-19”.

Aqui há um manifesto aproveitamento eleitoral, falando-se em quase duplicação de fundos, quando estamos a comparar o que não é comparável”, defendeu.

Sobre a verba destinada para a recuperação da passagem do furacão, que causou prejuízos estimados na ordem dos 330 milhões de euros, António Vasco Viveiros lembra que, “até agora, a informação que havia e que foi divulgada ao longo dos últimos meses é que esse esforço para a recuperação do Lorenzo decorria do esforço da República”.

“E agora temos a informação que esse esforço, em parte, em 198 milhões de euros, decorre de fundos europeus”, acrescenta.

O deputado questiona, assim, “se esses fundos europeus não estariam disponíveis para outras finalidades e não para o Lorenzo”, já que, para este fim, “havia a promessa de que o Governo da República iria suportar a totalidade desses fundos”.

BE quer chegada e implementação “célere” de fundos europeus

O BE Açores considerou esta sexta-feira que os fundos comunitários anunciados para a região são “dados positivos”, mas pede que “a sua implementação e a sua chegada à região seja célere”.

Em reação aos fundos comunitários para os Açores, o líder parlamentar bloquista, António Lima, declarou aos jornalistas que “sendo, obviamente, dados positivos, são dados que, neste momento, todos os líderes europeus, nacionais e de governos das regiões, onde eles existem, estão neste momento a dar, porque derivam de uma situação extraordinária que é a resposta à pandemia que a União Europeia teve de dar”.

Para o deputado, as “notícias positivas para os Açores” precisam também “que a sua implementação e a sua chegada à região seja célere”, caso contrário, a capacidade de resposta “a uma crise que será intensa e prolongada será reduzida”.

António Lima alertou que os números “carecem de uma análise fina”, acrescentando que “o presidente do Governo anunciou diversos valores, diversos fundos”, sendo que, “parte desses valores constituem empréstimos e alguns deles, por exemplo, do furação Lorenzo, já estariam previstos e não são, propriamente novidade”.

CDS acusa Governo Regional de fazer propaganda com fundos comunitários

O líder do CDS/Açores acusou esta sexta-feira o Governo Regional de fazer “propaganda” com os números das verbas comunitárias afetas à região, e defendeu que “não há, verdadeiramente, um reforço” dos apoios comunitários.

Eu acho que não há verdadeiramente um reforço, o que há, vem tudo do mesmo bolo. As verbas do furacão Lorenzo que vinham do Governo da República vêm da Europa e outras verbas da Covid também”, afirmou o líder da estrutura regional centrista, Artur Lima.

O dirigente do CDS considera que a comunicação em relação aos fundos comunitários que a região irá receber foi “uma manobra, muito bem feita, de propaganda, por parte do Governo Regional”.

O que me preocupa era que os açorianos tivessem mais saúde, que não tivéssemos o maior índice de suicídio jovem, que não tivéssemos o maior índice de pobreza de Portugal, que não tivéssemos as maiores listas de espera de Portugal”, afirmou o deputado.

Nesse sentido, espera que “esse dinheiro seja bem investido e que venha para melhorar a pobreza, melhorar a educação e melhorar, sobretudo, a esperança de vida” nos Açores, porque os açorianos vivem “menos do que os continentais”.

PPM acusa Governo Regional de “deslealdade” com partidos

O PPM condenou esta sexta-feira “veementemente” a “falta de diálogo” do Governo Regional com os partidos políticos e acusou o executivo de tentar “manipular a opinião pública” em relação aos fundos comunitários afetos à região.

O representante parlamentar do PPM na Assembleia Legislativa Regional lamentou o que diz ser “a flagrante violação do estatuto por parte do Governo Regional”, que tem “o dever de informar a oposição sobre as negociações do quadro da união Europeia”, apontando uma “deslealdade profunda em relação aos líderes parlamentares” devido à falta de diálogo.

Paulo Estêvão viu na comunicação do executivo uma “tentativa de manipular a opinião pública”. Segundo o monárquico, o Governo Regional “junta aquilo que são verbas do quadro comunitário, junta as verbas que são agora atribuídas por parte da União Europeia tendo em conta a situação criada pela Covid-19 e, depois de somar estas verbas, compara realidades completamente diferentes, porque evidentemente não se pode comparar os fundos europeus que seriam atribuídos em circunstâncias normais”.

O único deputado do PPM no parlamento açoriano lamentou “a forma como isto foi apresentado como uma grande vitória, um grande aumento de verba”, já que, defendeu, “é preciso ter em conta que esta verba estava prevista no âmbito de um quadro excecional e, portanto, o aumento, e a negociação, não é assim tão brilhante”.