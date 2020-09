Mais de 60 concelhos de 11 distritos de Portugal continental apresentam esta sexta-feira risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo de incêndio estão mais de 60 concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos dos distritos de todos os distritos (18) de Portugal continental.

Segundo o IPMA, o risco elevado de incêndio no continente vai manter-se pelo menos até ao início da semana.

Por causa do risco elevado de incêndio, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) declarou a situação de alerta para 14 distritos a norte do Tejo até esta sexta-feira.

A medida abrange os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Face às previsões adversas, a Proteção Civil acionou para os mesmos distritos o estado especial de alerta laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro.

Os distritos de Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente. Estes dois distritos do continente vão estar sob aviso amarelo até às 18h00 de sábado devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O distrito de Faro e a ilha do Porto Santo apresentam esta sexta-feira risco muito elevado de exposição à radiação UV.

De acordo com o IPMA, os restantes distritos de Portugal continental, exceto Aveiro (que está com níveis moderados), a ilha da Madeira e o arquipélago dos Açores apresentam risco elevado de exposição à radiação UV.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.