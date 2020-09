Um antigo campeão de wrestling do Irão de apenas 27 anos, Navid Afkari, terá sido executado no seu país por alegadamente ter esfaqueado e assassinado um homem em 2018, durante protestos contra a repressão e carácter autocrático do regime iraniano. Quem o garantiu foi uma das principais autoridades judiciais da província de Farz, Kazem Mousavi, que afirmou à televisão estatal iraniana que a pena foi aplicada na prisão de Adelabad, na cidade de Xiraz, localizada na região sudoeste do país e na província já referida.

Todo o julgamento de Afkari, figura de relevo de um dos desportos mais populares no Irão, mereceu críticas e alertas da comunidade internacional. O presidente norte-americano Donald Trump, por exemplo, tinha pedido ao Irão que poupasse a vida do lutador, até pelas dúvidas sobre a fiabilidade da acusação e das alegadas provas do regime iraniano. Conhecido opositor do regime autocrático iraniano, Afkari é apontado por muitos dos seus apoiantes como vítima de perseguição política.

De acordo com o site Arab News, a televisão estatal iraniana transmitiu na última semana uma confissão do lutador de wrestling, dando este conta em vídeo de que tinha sido o autor do homicídio de que era acusado. Porém, as suspeitas de que possa ter sido coagido e forçado a confessar o crime adensam-se até pela revelação recente de uma gravação áudio em que Afkari dizia estar a ser torturado no interior da prisão, de acordo com a estação britânica BBC. As autoridades iranianas negam ter torturado o lutador.

Na televisão estatal iraniana, terão sido exibidos como provas num segmento informativo alguns documentos das autoridades policiais — mas obscurecidos e ilegíveis — e os motivos para o homicídio foram apresentados simplesmente como uma “disputa pessoal”, sem mais detalhes.

A organização internacional World Players Association já pediu para o Irão ser expulso do desporto mundial caso a execução se confirme, considerando ainda que o lutador de wrestling tornou-se “injustamente um alvo” do regime por ter participado em protestos de oposição ao Governo. E a defesa de Afkari garante que, ao contrário do que o regime iraniano alega, não existe qualquer gravação em vídeo que suporte como prova a tese de que Afkari foi o autor do crime.