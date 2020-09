Cascata de água, baloiços e trampolins. Este hotel para cães e gatos soma prémios e distinções internacionais

A casa grande que dá guarida a cães e gatos foi concebida com materiais e mão de obra local e segue a linguagem de outras habitações desenhadas pelo pequeno escritório de arquitetura que soma 10 anos de experiência. Há preocupações quanto à suficiência energética espalhadas pela obra: painéis solares que aquecem as águas sanitárias, vidros duplos, estores exteriores que permitem controlar a luz do sol e ainda isolamento térmico.

Um detalhe curioso do projeto são as escadas construídas na parte detrás do edifício de dois pisos que alberga os cães. A forma como foi desenhada permite que os animais consigam facilmente subi-las e descê-las sem se assustarem, uma vez que o desnível não é percetível à escala dos amigos de quatro patas. O revestimento em microcimento permite ainda que as escadas não fiquem muito sujas a cada utilização.

A particularidade do projeto chamou à atenção internacional, com o hotel a somar variadíssimos prémios de arquitetura (incluindo nomeações e menções honrosas) — o mais recente, coisa de poucos dias, é o galardão International Architecture Award 2020, iniciativa do The Chicago Athenaeum – Museum of Architecture and Design, nos Estados Unidos da América.

É uma atenção bem-vinda, sobretudo tendo em conta a origem do projeto. Raulino Silva conta que a ideia de criar um hotel para cães e gatos foi de Rui Costa, dono de uma loja de acessórios de animais em Vila do Conde, um “pequeno investidor” cujo sonho está a “tornar-se numa referência arquitetónica”.