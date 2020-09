Em atualização

A Liga de Clubes, que convocou na noite desta sexta-feira uma reunião de emergência com todos os clubes das divisões profissionais (que incluiu os responsáveis pelos departamentos médicos) para a manhã deste sábado, anunciou em comunicado as cinco conclusões do encontro deixando bem definido um ponto que esteve em discussão nos jogos Feirense-Desp. Chaves e Ac. Viseu-Académica, ambos da primeira ronda da Segunda Liga e que acabaram por ser adiados: “Um caso positivo não torna, por si só, obrigatório o isolamento coletivo”.

Dentro do reforço da “importância do cumprimento escrupuloso do Código de Conduta assumido e assinado por todos os agentes desportivos – Anexo 2 do Plano de Retoma Específico para o Futebol Profissional”, a Liga de Clubes destaca que, “tal como já foi prática no processo de retoma da Liga NOS 2019/20, é imperativo manter a aplicação plena do ponto 27 do decreto 036/2020 da DGS, também contemplado no ponto 10.2 do Plano de Retoma do Futebol Profissional, que pressupõe que ‘a identificação de um caso positivo não torna, por si só, obrigatório o isolamento coletivo, das equipas’, e cuja aplicação com sucesso na temporada passada, foi um fator decisivo para o término da competição”. E esse foi o ponto mais importante do encontro.

“É de extrema importância todas as Sociedades Desportivas manterem uma articulação próxima e regular com o Delegado de Saúde local da sua região”, destaca ainda o comunicado, acrescentando que, “sem prejuízo dos cenários epidemiológicos específicos de cada região, em cada momento”, se deve “garantir a existência de um critério de intervenção uniforme para a mesma tipologia de ocorrência”. “O Futebol Profissional adotou um processo de testagem que vai para lá da obrigatoriedade prevista e requerida pelo decreto 036/2020 da DGS, no propósito claro de reduzir o risco de contágio dentro do universo de cada clube, garantindo um controlo de identificação e redução da possibilidade de surtos dentro de cada plantel. Este modelo não pode ser penalizador para uma atividade que não pode parar, sob pena de se produzirem danos irreparáveis”, conclui.