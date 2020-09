Sem uma gama completa, não há volume de vendas que se preze, pelo que a Maserati está apostada em reforçar a oferta e em preencher todos os segmentos. Especialmente, os mais procurados pelos clientes. Além do MC20, o coupé desportivo com motor central e aspecto agressivo, excelente para melhorar a imagem do construtor, nada melhor do que um SUV mais pequeno do que o Levante, concebido sobre uma base que todos elogiam pela sua eficácia, ou não fosse o Alfa Romeo Stelvio um dos SUV mais rápidos no circuito de Nürburgring.

A Maserati já tem no Levante um SUV topo de gama, com cinco metros de comprimento e três de distância entre eixos, ideal para se bater com os Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE e Porsche Cayenne. Mas o segmento que mais vende não é este, é aquele exactamente inferior. Assim, para enfrentar os Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC e Porsche Macan, a marca italiana necessita de um modelo com 4,6 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 2,8 m, exactamente as medidas do Stelvio – SUV que a Maserati vai denominar Grecale.

Além de ter um maior potencial de vendas, quando comparado com o Levante, o Grecale vai duplicar as suas probabilidades de sucesso. Às versões com motores de combustão, tanto a gasolina como a gasóleo, o Grecale vai juntar também uma versão 100% eléctrica, que chegará ao mercado em 2022. A Maserati não avançou mais detalhes, mas a opção não é de estranhar, pois é a mesma estratégia seguida pelo MC20, a que vão aderir igualmente o novo Gran Turismo e o Gran Cabrio, também eles a surgir em 2021 com motores de combustão, para um ano depois disponibilizarem as correspondentes versões eléctricas.