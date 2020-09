Muitas entrevistas, inúmeras solicitações, milhares de mensagens e aquele BMW M4 novinho em folha ainda na Áustria. No dia 23 de agosto, depois de ganhar a sua primeira prova de sempre no MotoGP, Miguel Oliveira só conseguiu falar com o pai, Paulo, quase quatro horas depois do final da corrida, pelos habituais compromissos oficiais e conferências para o vencedor. Quando assentou de novo os pés na terra, o cenário não foi diferente e, ao longo da semana seguinte, o piloto de Almada foi-se desdobrando dentro do tempo que era a única coisa que não tinha. Depois parou, procurou o foco e centrou-se no próximo desafio: o Grande Prémio de São Marino.

A perceção sobre o português mudou desde a vitória na Estíria. Para o bom e para o “mau”, no sentido em que se tornou ainda mais um dos adversários que os restantes pilotos mais têm em conta. Dentro e fora das pistas, este é o tempo de Miguel Oliveira que, de acordo com informações da Betano.pt, aumentou e muito nas opções dos próprios apostadores: no Grande Prémio de Espanha só 7% acreditavam que podia ganhar, na Áustria subiram para 13% e agora, para São Marino, o valor passou para 32,4%. No entanto, o primeiro dia de treinos livres acabou por arrefecer um pouco essa euforia, até pelos sinais que vinham também das outras equipas.

Depois de ter ficado no 22.º lugar na primeira sessão, o português terminou o primeiro dia esta sexta-feira com o nono melhor tempo combinado, uma melhoria com pneu slick de mistura dura na frente e de mistura macia na roda traseira. Já esta manhã de sábado, o piloto da Tech3 não foi além do 16.º posto, em mais um dia pouco conseguido da KTM que teve em Pol Espargaró o melhor representante com o 12.º tempo, Iker Lecuona na 15.ª posição e Brad Binder no 17.º lugar. Confirmou-se aquilo que vários especialistas tinham diagnosticado, com as equipas a aproveitarem as três semanas de paragem para trabalharem as motos de outra forma, como se viu em especial nos resultados da Yamaha, a recordar o bom arranque de época e com Rossi também em destaque.

No entanto, este sábado trouxe um Miguel Oliveira melhor e com a moto a dar uma outra resposta: depois do décimo melhor tempo na terce sessão dos treinos livres, o português teve um excelente arranque na Q1, chegando a estar com o terceiro registo antes de ir de novo às boxes (numa volta que até estava com parciais interessantes mas que “apanhou” Álex Márquez) e subiu ao segundo posto, atrás de Pol Espargaró, o que lhe valeu a presença na Q2 para discutir um dos 12 primeiros lugares da grelha de partida pela quarta vez em seis provas.

Aí, e com uma saída de pista de Pol Espargaró logo nos minutos iniciais, o português foi o último a sair para a pista quando faltavam cerca de quatro minutos para o final da sessão e estabeleceu o sexto melhor tempo, caindo depois duas posições para a terceira linha da grelha logo no minuto seguinte e, até terminar a qualificação, para o 12.º e último lugar da Q2 onde as Yamaha tiveram o domínio total nos quatro primeiros lugares: Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo e Valentino Rossi, que conseguira o melhor registo nos treinos livres mas não ficou na primeira linha (embora tenha igualado a melhor qualificação do ano).