Apesar de diferentes entre si, não deve ser fácil, para quem possa separar-se de várias centenas de milhares de euros, optar por um entre os três modelos da Lamborghini. A escolha pode recair sobre o Urus, o SUV com motor 4.0 V8 com 650 cv, o Huracán, o coupé mais compacto animado por um 5.2 V10 com 610 cv, ou o Aventador, com o imponente 6.5 V12 com 770 cv. O que justifica a ausência de filas de clientes à porta dos concessionários é essencialmente o preço, uma vez que os valores oscilam entre 270.000€ e mais de 500.000€.

Se deseja mesmo adquirir um Lamborghini e o que impede a materialização desse sonho é o preço, saiba que a marca italiana vai propor um veículo mais acessível, por um valor que deverá rondar 18.000€. É certo que é um Lamborghini diferente, que aconselha a que não se conte com velocidades máximas na ordem dos 350 km/h, como no Aventador SVJ, e muito menos espere uma capacidade de ir de 0-100 km/h em somente 2,8 segundos, como no mais possante dos desportivos do construtor. Mas será, muito provavelmente, o Lamborghini que mais promete fazer pela sua saúde.

O modelo em causa é uma bicicleta de estrada e será fabricada pelos especialistas da Cervelo Cycles. Trata-se de uma versão especial do modelo R5, que a Cervelo comercializa por 9000€, mas que aqui mudou de denominação para Cervelo R5 Automobili Lamborghini Edition. Obviamente, para fazer justiça aos padrões da marca de desportivos italiana, a Cervelo realizou um upgrade em tudo o que é acessórios. Os aros passaram a ser Campagnolo Bora One, os pneus Vittoria Corsa Pro, as mudanças Campagnolo Super Record EPS, guiador Deda Element e banco Fizik Aliante.

Com um preço superior a um Fiat 500 novo, a bicicleta Lamborghini exibe uma decoração destinada a homenagear o Aventador SVJ que bateu o recorde na pista de Nürburgring, com um grafismo similar. Para o fabricante, a nova bicicleta vai enfrentar as subidas e descidas dos alpes italianos, as célebres montanhas Dolomitas, da mesma forma como o Aventador SVJ lidou com o traçado germânico. Contudo, temos a certeza que o esforço exigido ao condutor será bastante distinto, com muita transpiração à mistura.