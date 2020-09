A estratégia da cadeia alemã de supermercados Aldi parece em linha com o que muitas redes de grandes superfícies disponibilizam aos seus clientes portugueses, consistindo em oferecer a possibilidade de recarregar as baterias dos automóveis eléctricos enquanto os condutores se abastecem de produtos na loja. A Aldi, que já possui 100 postos de carga na Alemanha, anunciou agora o investimento em mais 1500 unidades destinadas a fornecer energia aos carros dos clientes.

O anúncio do investimento ocorreu na presença do ministro dos Transportes alemão, Andreas Scheuer, e diz respeito exclusivamente às lojas localizadas na Alemanha. Em vez dos postos iniciais com potência mais reduzida, entre 20 e 50 kW, os novos fornecerão potências de até 150 kW, permitindo recarregar a maioria dos veículos até 100% da capacidade em cerca de 30 minutos.

Em Portugal, a Aldi está substancialmente mais atrasada neste domínio, ao contrário do que acontece com a concorrente Lidl. Esta rede de supermercados, igualmente alemã, possui 258 lojas em território nacional onde tem montada uma série de postos de carga rápida, a qual será reforçada até Fevereiro de 2021, para oferecer um total de 41 pontos de carregamento para veículos eléctricos.