O Campeonato de andebol foi a primeira grande competição nacional entre as modalidades de pavilhão a arrancar em termos oficiais para a temporada de 2020/21 e também aqui, como tinha acontecido na Segunda Liga de futebol que começou na última quinta-feira, houve necessidade de adiar um encontro por motivos de saúde.

“O Belenenses recebeu esta manhã o resultado de três testes de despistagem à Covid-19 realizados ontem [sexta-feira] junto da equipa sénior de andebol, registando três resultados positivos que se encontram já em isolamento conforme as determinações em vigor, bem como o restante grupo de trabalho. Deste facto foi dado conhecimento imediato à autoridade de saúde e à Federação de Andebol de Portugal, não se realizando o jogo desta tarde frente ao Boa Hora e referente à 1ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1″, explicaram os azuis.

“Informa-se em paralelo que toda a equipa de andebol incluindo staff e estrutura diretiva da secção foi testada por duas vezes nas duas últimas semanas, tendo registado sempre resultados negativos. O Belenenses determinou que toda a atividade das quatro modalidades desenvolvidas no Pavilhão Acácio Rosa fosse suspensa até à próxima quarta-feira, inclusive, de acordo com o protocolo de segurança interno, para procedimentos de limpeza e desinfeção”, acrescentaram os lisboetas em relação ao único encontro adiado na ronda inaugural.

De resto, a ronda inaugural acabou por ter uma semi surpresa (pelo menos até ao intervalo) na Luz, com o Águas Santas a terminar na frente diante do Benfica no final dos 30 minutos iniciais antes da recuperação das águias na parte final do encontro que terminou com a vitória dos visitados por 26-22. Já FC Porto e Sporting começaram o Campeonato com goleadas em casa, frente a ABC (36-18) e Boavista (31-17). Nos outros encontros da jornada inaugural, o Avanca ganhou fora à Sanjoanense por 29-25 e o V. Setúbal empatou com o Maia/ISMAI (23-23). O Madeira SAD-Póvoa e o Sp. Horta-Gaia foram adiados para 31 de outubro.