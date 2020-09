Em atualização

A presença noticiada de António Costa e Fernando Medina na Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira, que se candidata a um sexto mandato como presidente do Benfica nas eleições do próximo mês (em princípio a 30 de outubro, ainda que sem confirmação oficial), tem merecido alguns comentários ao longo deste sábado. João Paulo Batalha, presidente da Associação Transparência e Integridade, considerou tratar-se de um apoio “que não faz qualquer sentido”. “Já estou mais ou menos habituado à promiscuidade entre a política e o futebol mas estou perplexo, às vezes é difícil perceber o que se passa na cabeça destas pessoas”, referiu à Rádio Observador.

“Têm o direito de apoiar no recato do voto, fica por aí”, destacou o responsável. “Uma Comissão de Honra é feita em função da sua reputação, do seu currículo e das funções que ocupa. O convite é feito por ser o primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Lisboa, pediu emprestado a honra da Câmara e do governo português para a sua candidatura. Estamos a falar de regras éticas, sendo que no caso o Código de Conduta que o próprio António Costa mandou fazer diz que não se devem aceitar este tipo de convites, que podem colocar em causa a imparcialidade. A violação desse Código de Conduta não traz nada de consequência, percebe-se que foi feito para acalmar a opinião pública mas já foi violado várias vezes”, destacou. O que está então em causa?

Segundo João Paulo Batalha, há três normas desse Código de Conduta, criado pelo Galp Gate e pelo futebol, que impedem este tipo de situações: “o artigo 4, que diz que os membros do governo devem abster-se de qualquer ação que seja vista ou possa ser interpretada como beneficiando uma terceira pessoa, singular ou coletiva; há uma regra de conflito de interesses no artigo 6, quando se colocam numa posição que permita duvidar da sua imparcialidade; o artigo 10.º diz que não devem aceitar convites e benefícios que possam condicionar a imparcialidade e integridade no exercício de funções”. De referir que o Código de Conduta foi aprovado em Conselho de Ministros em dezembro de 2019 pelo atual executivo liderado por António Costa.

“Pelas funções que ocupam, têm relações institucionais com os clubes de futebol, mais diretas, no caso da Câmara, ou mais indiretas no caso do governo. Só por isso deviam abster-se de qualquer participação pública. São sócios, podem ir votar obviamente, mas mais do que isso não deviam. Não deviam envolver-se na vida interna do clube, muito menos no âmbito de uma eleição em favor de um candidato em detrimento dos outros, muito menos em defesa desta candidato. Um primeiro-ministro que já disse várias vezes que é preciso apurar tudo o que se passou no Novo Banco e os prejuízos no Novo Banco… Há coisas que nós sabemos, uma delas é que Luís Filipe Vieira é responsável por um dos buracos de centenas de milhões de euros do Novo Banco. Isso não impede o primeiro-ministro de integrar uma Comissão de Honra? É bizarro a todos os níveis…”, comentara antes à SIC.

“Está a dar-se uma caução política a uma pessoa que está a ser investigada em vários processos judiciais, pode ser um sinal negativo que se dá aos procuradores e aos responsáveis da PJ que fazem estas investigações. A partir de hoje ficam a saber ‘Alto lá, esta instituição e este arguido tem amigos influentes’. É um péssimo sinal. A política devia manter uma certa distância, ainda para mais numa eleição com vários candidatos a não ser que Luís Filipe Vieira mande muito mais neste país do que queremos admitir e possa fazer aceitar porque alguém com dois dedos de testa não se meteria nisto”, concluiu o líder da Associação Transparência e Integridade.

“Sempre achei mal mistura entre política e futebol profissional”, defende Rui Rio

Também Rui Rio, líder do PSD, abordou o tema depois da reunião do Conselho Consultivo, que se realizou em Coimbra. “Sempre achei mal a mistura entre a política e o futebol profissional. No passado combati isso e afastei-me. Hoje até há problemas de ordem judicial metidos nisso mas nem vou por aí. O futebol é acima de tudo emoção, mas a política não deve ser toldada por motivos de ordem emocional, deve ser racionalidade. Nada disto faz sentido. O ideal deve ser, quando estamos em cargos políticos no Governo, abster-nos”, referiu, numa posição secundada pelo deputado Duarte Marques nas redes sociais: “O líder do PSD, Rui Rio, não vai em futebóis. É uma questão de higiene”. De referir que Duarte Pacheco, também ele deputado do PSD, faz parte da Comissão de Honra que será em breve anunciada por Luís Filipe Vieira, o que já tinha acontecido no passado.

“Uma atitude mais do que insensata de Fernando Medina e António Costa. Luís Filipe Vieira está envolto em polémica e suspeição, a começar pela perda de 225,1 milhões que entre agosto de 2014 e dezembro de 2018, o seu grupo económico causou ao Novo Banco. Esta atitude em nada contribui para restabelecer a credibilidade e equidistância que se impõe a quem exerce cargos políticos”, escreveu na sua conta oficial do Twitter Inês Sousa Real, deputada do PAN.

Também Pedro Adão e Silva, sociólogo, professor universitário e antigo membro do Secretariado Nacional do PS (na altura de Ferro Rodrigues), reagiu nas redes sociais à notícia. “Há 15 dias, António Costa recomendava que os membros do Governo não se pronunciassem sobre as presidenciais. Hoje, ficou conhecido o seu apoio a Luís Filipe Vieira nas eleições do Benfica. Uma contradição, uma promiscuidade desnecessária e prova de que os políticos não aprendem”, considerou o apoiante de João Noronha Lopes, um dos outros candidatos confirmados à presidência dos encarnados no sufrágio eleitoral que irá decorrer no final do próximo mês.

“Não havia necessidade. Não havia necessidade mesmo. O desespero eleitoral ou judicial de Luís Filipe Vieira não justificavam o envolvimento do secretário-geral do meu partido e primeiro-ministro nas eleições de um clube de futebol. Isto entristece-me e não posso estar de acordo. Sou acérrimo defensor do estado de direito e da presunção da inocência, mas não podemos ignorar o envolvimento judicial de LFV bem com o envolvimento das suas empresas nas dívidas ao Novo Banco, que todos estamos a pagar. São razões bem ponderosas, para que António Costa não se tivesse envolvido na contenda interna do Benfica. Ao futebol o que é do futebol à política o que é da política”, defendeu também o socialista Renato Sampaio, num texto publicado no Facebook.

“Podem alegar que o seu envolvimento é puramente na qualidade de cidadão e sócio do Benfica, mas o facto de ser secretário-geral do PS e primeiro-ministro trazem-lhe responsabilidades acrescidas, que deveriam ser tomadas em conta, até porque podem vir a existir decisões que o governo tenha que tomar e que poderão ficar feridas de parcialidade, como aliás foi no passado o polémico caso das claques do Benfica… Quando assumimos responsabilidades políticas perdemos alguma liberdade pessoal e temos a obrigação de ser seletivos nas decisões individuais”, acrescentou, aludindo aos processos que envolvem o alegado apoio aos No Name Boys.