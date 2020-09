Se Lewis Hamilton lamentava o “aborrecimento” que alguns Grandes Prémios de Fórmula 1 provocavam pela falta de competitividade, a última corrida em Itália veio quebrar por completo a argumentação do britânico. Por uma questão simbólica, sendo a derradeira prova da família Williams que vendeu a equipa aos americanos da Dorilton Capital. Pela confirmação da falência da Ferrari, da falha nos travões de Vettel à saída de Leclerc que fez com que a marca ficasse sem nenhum carro no “seu” Grande Prémio 25 anos depois. Pelo atípico pódio no final também escrito com a penalização a Hamilton, com Pierre Gasly, Carlos Sainz e Lance Stroll e sem Mercedes ou Red Bull. Houve tudo menos monotonia e a vitória de um francês 26 anos depois na Fórmula 1.

“Estou a aproveitar este sonho. É uma loucura, tudo está a acontecer muito rápido. É um fim de semana que vou recordar para sempre na minha vida, conseguir tornar realidade um sonho como este. Não sei sequer se voltarei a esta pista mas nunca mais me vou esquecer”, comentou no final Pierre Gasly, um piloto que, como contou o El Confidencial, tinha sido um ano antes “traído e humilhado” pela Red Bull quando lhe retiraram o lugar. Ali, no circuito de Monza, o francês fez a festa com a AlphaTauri-Honda, o que lhe permitiu subir ao oitavo lugar da classificação do Mundial a dois pontos de Leclerc. Mas seria esta uma exceção ou uma nova regra?

Na Toscânia, o 1.000.º Grande Prémio da Ferrari era um dos pontos altos, que dava mesmo nome à prova e levava a homenagens especiais como a nova cor do safety car a assinalar a ocasião. E o quinto lugar de Leclerc na qualificação (Vettel, que anunciou esta semana que vai para a Aston Martin em 2021, não passou da 14.ª posição) abriu uma janela de esperança para a escuderia italiana voltar a fazer uma corrida com motivos para recordar – até por forma a homenagear uma história sem paralelo na Fórmula 1. No entanto, o facto de o circuito de Mugello ter aparecido no calendário à última hora transformava esta corrida numa incógnita, até porque se os Mercedes conseguiram os dois primeiros lugares na grelha de partida, os Red Bull ficaram logo atrás.

O que transformava então este Grande Prémio da Toscânia num mundo à parte? 1) a Red Bull, sobretudo através de Max Verstappen, esteve sempre a rodar muito próximo dos Mercedes, incluindo de Hamilton; 2) este é um dos traçados de 2020 em que há menos informação para fazer acertos nos carros, além de ter um conjunto de curvas mais exigentes e sem margem de erro; 3) a questão dos pneus, que já alterou as contas no final de corridas como aconteceu em Silverstone, no Grande Prémio da Grã-Bretanha, estaria muito em cima da mesa também neste traçado de Mugello. Assim, e por tudo isto, a partida, a estratégia ao longo da corrida e a capacidade para dosear o desgaste dos pneus ao longo da prova seriam a chave para a corrida que marca o meio deste Mundial e que tinha antes da Toscânia Lewis Hamilton com mais 47 pontos do que Bottas e 54 do que Verstappen.

O desempenho de hoje [sábado] foi o mais próximo que a Red Bull conseguiu na qualificação este ano e isso normalmente significa que será uma corrida disputada. Eles também têm dois carros à frente, o que lhes dá mais algumas opções. Será uma corrida difícil pelos pneus. Há algumas estratégias diferentes que acabam quase com o mesmo tempo de corrida. Teremos de ver uma variedade de decisões e de possibilidades de pit stops“, analisou Andrew Shovlin, engenheiro de pista da Mercedes.

Em condições normais seria assim mas este Grande Prémio da Toscânia seria o mais “anormal” da temporada até ao momento. E puxamos o filme à frente para dizer o seguinte: quando os 13 carros voltaram à grelha para um segundo começo de corrida, Hamilton ganhou numa volta mais de três segundos ao terceiro classificado, Charles Leclerc. Sobre a diferença entre os Mercedes e os outros, ficamos conversados. Mas foi o que se passou antes que vai dar ainda muito que falar, com dois acidentes e embates violentos que afastaram sete pilotos no início.

Acidente 1, logo na saída. Max Verstappen sentiu claros problemas de potência no seu motor enquanto Bottas lá na frente passava Hamilton, deixou-se ficar para o meio da confusão demorando seis segundos a chegar aos 200 km/h e acabou por ser abalroado pelo Alfa Romeo de Kimi Raikkönen, sendo que Gasly também não se safou e acabou aí a corrida, ao contrário de Carlos Sainz que passou de lado e Vettel que teve de ir à boxe trocar o nariz do seu Ferrari. Bandeiras amarelas, safety car em pista, muitas repetições do que aconteceu, o holandês inconsolável na gravilha a atirar o volante ao chão, os elementos da Red Bull de mãos na cabeça.

Acidente 2, logo depois do recomeço. Lewis Hamilton comentou com a equipa que o safety car demorou a apagar as luzes, Bottas terá demorado um pouco mais a arrancar e cá atrás gerou-se um autêntico caos. “Isto foi muito estúpido por parte de quem estava à frente! Eles querem matar-nos ou quê? Nunca vi uma coisa tão má”, atirou Grosjean na comunicação com a sua equipa. Carlos Sainz teve o primeiro toque, Antonio Giovinazzi não teve margem para se desviar e chocou de forma violenta em Grosjean apanhando depois Latifi, Magnussen fez um pião e depois de haver bandeira vermelha ainda houve a desistência de Ocon. Sete em 20 de fora.

A corrida recomeçou então com 10/11 das 59 voltas realizadas sem terem sido propriamente realizadas e com o principal ponto de interesse a centrar-se na luta pela terceira posição: Hamilton saltou para a frente e dominou por completo a corrida, Bottas teve alguns problemas no carro mas segurou sem problemas o segundo lugar, Leclerc perdeu quatro posições em duas voltas ultrapassado por Ricciardo, Stroll, Albon e Norris num ápice enquanto dizia à equipa que não sabia o que se passava mas que o carro não andava mais. Em dia de festa, a Ferrari voltou a mostrar o lado lunar com Vettel e Leclerc a conseguirem chegar ao top 10 por “terceiros”.

Acidente 3, a menos de 15 voltas do final. Lance Stroll ainda tinha hipóteses em aberto para lutar pelo pódio mas um furo levou à saída de pista e a um embate violento nas proteções (sem consequências para o piloto) que levou a nova bandeira vermelha, o que fez com que existisse nova partida parada na grelha. Ricciardo conseguiu surpreender Bottas saltando para o segundo lugar, o finlandês recuperou a posição, Albon superou Pérez e Ricciardo para chegar a lugar de pódio e, lá atrás, Leclerc e Vettel lutavam pelo nono lugar sabendo entretanto da penalização que tinha sido aplicada a Raikkönen (o monegasco chegou ao oitavo). Lá na frente, Hamilton não deu hipóteses. E além de reforçar a liderança no Mundial com o ponto extra de ter conseguido ainda fazer a volta mais rápida da corrida, ficou apenas a um triunfo de Michael Schumacher em Grandes Prémios (91-90), batendo mais um recorde do alemão ao tornar-se o piloto que mais vezes acabou nos pontos (222-221).

Finishing 7th, Lewis Hamilton now holds the joint-record for most races finished in the points ???? Both he and Michael Schumacher have done so on 2️⃣2️⃣1️⃣ occasions! ????@MercedesAMGF1 #F1 pic.twitter.com/d2w5JJcj5a — Team Mercedes (@TeamMercedesUK) September 7, 2020