O regresso de Cristina Ferreira à TVI, agora não só como apresentadora mas também como diretora de Entretenimento e Ficção e acionista, está para breve. O formato “O Dia de Cristina” está “quase, quase, quase” a chegar, “está a dias de acontecer”, mas antes disso Cristina Ferreira fará uma aparição especial para “encerrar um ciclo”: por uma vez, voltará a estar ao lado de Manuel Luís Goucha no programa “Você na TV”.

A revelação foi feita esta noite pela apresentadora e empresária, em entrevista ao Jornal das 8 da TVI. Lembrando que foi há precisamente 16 anos que se estreou “ao lado do Manuel” e que “estreámos o ‘Você na TV'”, Cristina Ferreira revelou: “Antes de voltar à antena, há uma coisa que me falta fazer: fechar o Você na TV na dupla que toda a gente conheceu“.

O ‘Você na TV’ nunca mudou de nome, teve a Maria [Cerqueira Gomes] no meu lugar, o Manuel [Luís Goucha] neste momento está sozinho. E eu antes de me estrear na TVI vou ao lado do Manuel encerrar um ciclo e uma dupla… Está para muito breve e o ‘Dia de Cristina’ estreia logo a seguir”, afirmou.

Questionada sobre o que será “O Dia de Cristina”, o formato que apresentará na TVI, a nova diretora de Entretenimento e Ficção da estação respondeu: “Vou dar a sinopse que toda a gente me pediu: é tudo o que a Cristina quiser”. Mais pormenores? “Vai ser um dia, isso posso dizer. E não é sempre o mesmo dia. Começa cedo e acaba tarde. E terá os convidados, a gente, as pessoas que eu gosto de entrevistar e que gosto de iluminar. Gosto muito de iluminar pessoas e é isso que vou fazer também no programa”.

Cristina diz que se sentiu “emigrante” fora da TVI. “Sabia que voltava”

Falando já como diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreria apontou: “A TVI é uma estação que existe há muitos anos, que tem muita gente aqui dentro e que estamos a renovar, com a mesma energia que tivemos toda a vida. Somos a televisão da família”. Questionado sobre se foi isso que a fez regressar, respondeu: “Foi. Vou-te dizer que me senti emigrante. Sabia que voltava, saí a saber que voltava, não sabia era quando e em que moldes. Mas sabia que voltava”.

Senti-me emigrante neste sentido: fui à procura de algumas coisas mais, talvez de melhores condições, talvez de um mundo novo, mas depois faltavam-me as pessoas. (…) Os meus estavam aqui, os meus amores estavam aqui. Gostei muito de ganhar, mas nunca me senti feliz por a TVI perder. São coisas diferentes”, referiu.

Já sobre o período na SIC, Cristina Ferreira começou por recordar as boas memórias: “Não tenho nada a dizer da SIC. Enquanto lá estive trataram-me muito bem e fui muito feliz na SIC. Houve pessoas que me vão estar presentes ao longo da vida”. Porém, de seguida, deu a entender alguma falta de sintonia com a estação: “Há um projeto para o qual fui que acabou por não ser exatamente como tinha imaginado. Costumo dizer que a minha SIC foi ‘O Programa da Cristina’. Entrei também com funções para as quais nunca fui muito chamada. Todos temos formas de trabalhar e cada um dirige as suas equipas e usa os seus ativos da forma que entender”.

Indemnização à SIC de 20 milhões? “Trataremos em tribunal se for caso “

Outro tema incontornável era a polémica saída da estação de Carnaxide. Às acusações da SIC de ter rompido um contrato que estava em curso e à exigência da estação de uma indemnização milionário, respondeu: “Estou completamente tranquila. Primeiro, porque tive conversas anteriores em que fui demonstrando de alguma forma o que estava a sentir, o que não invalida que tenham sido apanhados de surpresa com esta decisão por acharem que ia cumprir o contrato até ao fim — e porque não se sabia sequer que deste lado [TVI] pudesse existir esta mudança e que isto pudesse acontecer. Sei que enquanto lá estive dei o melhor de mim, dei tudo mas tudo à SIC”.

Mas a partir do momento em que surge esta oportunidade, e nós vivendo em liberdade… cada um pode fazer as suas coisas. Depois há os contratos e as cláusulas de rescisão. Cada um de nós se não tivesse essa possibilidade, de sair de um local onde está para mudar para outro…”.

Já relativamente ao valor do pedido da indemnização da SIC por quebra de contrato, de 20 milhões de euros, Cristina Ferreira disse que não lhe tira o sono e que o assunto vai ser tratado em sede própria, “mas é um número que não tem qualquer fundamento. Há lugar a uma indemnização, mas que estava estipulada no meu contrato e a qual sei que vou pagar. Essa não há qualquer alternativa: estava lá, está escrito, eu pago. De resto, trataremos em tribunal se for caso disso”.

Questionada sobre se ter voltado à TVI também como acionista, com 2,5% de ações da Media Capital — traduzidos em um pouco mais de um milhão de euros de investimento no grupo —, fez parte do acordo de mudança ou se foi um investimento das suas poupanças, respondeu: “São as minhas poupanças. É o meu dinheiro, foi o que poupei ao longo destes anos todos. Este é o meu projeto final profissional. Não vou para mais lado nenhum. É aqui que vou ficar até ao fim dos meus dias. Comprar uma percentagem desta casa diz isso mesmo”.