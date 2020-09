A Sky Drive Inc é uma empresa japonesa que nem a pandemia impediu de continuar a avançar com o seu projecto de carro voador. Com aterragem e descolagem vertical, o Named SD-03 descolou, voou sobre uma área relativamente reduzida dentro do centro de testes da Toyota, para depois aterrar de novo, na maior segurança. Não foi muito, mas foi a primeira demonstração pública do drone capaz de transportar pessoas.

Fundada há cerca de dois anos, a Sky Drive pretende ser a primeira empresa nipónica a colocar no mercado um veículo habitualmente denominado carro voador, apesar de as semelhanças com um automóvel não serem grandes – a começar pela ausência de rodas. O objectivo é criar uma forma de deslocação urbana ou semi-urbana mais rápida, não poluente e sem os constrangimentos do trânsito, especialmente às horas de ponta. Tomohiro Fukuzawa, o CEO da companhia, confessou estar “muito animado com mais esta evolução”, que prova que é possível conceber um veículo deste tipo que seja simultaneamente seguro, barato e eficaz, capaz de aterrar e descolar num espaço equivalente ao ocupado por dois veículos.

O objectivo da Sky Drive é, assim que o protótipo estiver desenvolvido e funcional, fazer evoluir o design para uma solução mais sofisticada e futurista 4 fotos

Para que todas estas promessas se tornem realidade, à Sky Drive falta ainda um conjunto de autorizações que permitam a este tipo de veículos operarem livremente. Idealizar um futuro em que os carros voadores cruzam o céu das cidades necessita de regras, muito mais restritivas do que as que regulamentam o trânsito automóvel. O mínimo embate, a 100 ou a 1000 metros de altitude, rapidamente se pode transformar num acidente com um número significativo de vítimas. Daí que a tecnologia de ajuda ao piloto seja fundamental e tudo terá de estar pronto até 2023, quando este veículo e os seus concorrentes puderem ser comercializados. O preço será competitivo, diz a companhia, mas só o revelará mais tarde.